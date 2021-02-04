محافظ المنيا يتابع مع اللجنة العليا للصحة الموقف العام لمؤشرات فيروس كورونا

ناشد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، مع التوجه مباشرة الى أقرب مستشفى في حالة الشكوى من أي أعراض أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.





حيث تم تخصيص 16 مستشفى داخل محافظة المنيا لحالات كورونا، وتعمل جميعها بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة.





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جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع اللجنة العليا للصحة، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، وأعضاء اللجنة من مسئولي القطاع الصحي بالمحافظة وذلك لمناقشة أداء المنظومة الصحية والموقف العام بالقطاع الصحي بالمحافظة، والوضع الحالي في ظل مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.





أعلن المحافظ عن تشكيل لجنة من مديرية الصحة وبالتنسيق والتعاون مع الجامعة لمتابعة المؤشر العام لحالات الاصابة وأي تطور بها، مؤكدا قدرة المحافظة بالتعاون مع الجامعة على اجتياز الموجة الثانية، ومشددا على ضرورة توحيد الجهود والتكاتف للخروج بالوطن من هذه الأزمة.





ووجه المحافظ، الشكر والتقدير لكل الأطقم الطبية والتمريض، لما يبذلونه من مجهودات وتضحيات، مؤكدا دعمه الدائم لجيش مصر الأبيض، وتوفير كل أوجه الدعم لجميع الفرق الطبية.





واستعرض المحافظ، الوضع داخل منظومة القطاع الصحي للوقوف على مدى الاحتياجات الفعلية، وللتأكد من توافر جميع الأدوية والأكسجين والمستلزمات الطبية والوقائية.





وشدد القاضي على تكثيف الحملات المرورية على المستشفيات والصيدليات للتأكد من مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، موجها بحسن معاملة المرضي، ومشددًا على متابعة موقف كميات الأكسجين لكافة المستشفيات، مع ضرورة التكاتف ورفع درجة الاستعداد داخل كل المستشفيات لتوفير الرعاية الكاملة لأهالينا من المرضى.



