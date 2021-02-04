محافظ المنيا يتابع مع اللجنة العليا للصحة الموقف العام لمؤشرات فيروس كورونا

ناشد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، مع التوجه مباشرة الى أقرب مستشفى في حالة الشكوى من أي أعراض أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.
حيث تم تخصيص 16 مستشفى داخل محافظة المنيا لحالات كورونا، وتعمل جميعها بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة.
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جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع اللجنة العليا للصحة، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، وأعضاء اللجنة من مسئولي القطاع الصحي بالمحافظة وذلك لمناقشة أداء المنظومة الصحية والموقف العام بالقطاع الصحي بالمحافظة، والوضع الحالي في ظل مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.
أعلن المحافظ عن تشكيل لجنة من مديرية الصحة وبالتنسيق والتعاون مع الجامعة لمتابعة المؤشر العام لحالات الاصابة وأي تطور بها، مؤكدا قدرة المحافظة بالتعاون مع الجامعة على اجتياز الموجة الثانية، ومشددا على ضرورة توحيد الجهود والتكاتف للخروج بالوطن من هذه الأزمة.
ووجه المحافظ، الشكر والتقدير لكل الأطقم الطبية والتمريض، لما يبذلونه من مجهودات وتضحيات، مؤكدا دعمه الدائم لجيش مصر الأبيض، وتوفير كل أوجه الدعم لجميع الفرق الطبية.
واستعرض المحافظ، الوضع داخل منظومة القطاع الصحي للوقوف على مدى الاحتياجات الفعلية، وللتأكد من توافر جميع الأدوية والأكسجين والمستلزمات الطبية والوقائية.
وشدد القاضي على تكثيف الحملات المرورية على المستشفيات والصيدليات للتأكد من مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، موجها بحسن معاملة المرضي، ومشددًا على متابعة موقف كميات الأكسجين لكافة المستشفيات، مع ضرورة التكاتف ورفع درجة الاستعداد داخل كل المستشفيات لتوفير الرعاية الكاملة لأهالينا من المرضى.
ودعا المحافظ، جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، الي ضرورة التعاون المستمر والتنسيق مع منظومة القطاع الصحي، مشددا على المتابعة المستمرة لحالة المرضى سواء المتواجدين بالمستشفيات أو الذين يتلقون العلاج بالمنازل والتأكد من توصيل العلاج اللازم لهم من خلال الفرق الطبية التي تصل الى المنازل طبقا لكارت المتابعة وفى المواعيد المحددة.