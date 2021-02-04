سيطرة عربية.. 5 دول نالت شرف استضافة كأس العالم للأندية





ويفتتح تيجريس المكسيكي وأولسان هيونداي الكوري البطولة، عندما يلتقيان اليوم، في تمام الرابعة مساء، بينما سيلتقي الأهلي المصري مع الدحيل القطري في تمام السابعة والنصف مساء.





وتقام بطولة العالم بمشاركة "الدحيل القطري" بطل دوري البلد المستضيف للبطولة"، بايرن ميونخ الألماني "بطل دوري أبطال أوروبا"، الأهلي المصري "بطل دوري أبطال أفريقيا"، بالميراس البرازيلي "بطل كأس ليبرتادوريس"، أولسان هيونادي "بطل دوري أبطال آسيا"، تيجريس أونال "بطل الكونكاف".





وتعد هذ هي المرة الثانية على التوالي التي تستضيف فيها قطر كأس العالم للأندية، لتصبح ثالث دولة عربية تنال شرف استضافة مونديال الأندية بعد الإمارات والمغرب.





ونالت 5 دول شرف استضافة كأس العالم للأندية منذ انطلاقها في عام 2000، منهم 3 دول عربية.





ويستعرض صدى البلد عدد الدول التي نالت شرف استضافة كأس العالم للأندية:





1: البرزيل (عام 2000)





2- اليابان (2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2011 - 2012 - 2015 - 2016).





3- الإمارات (2009 - 2010 - 2017 - 2018)





4- المغرب (2013 - 2014).





5- قطر (2019 - 2020)

تنطلق اليوم الخميس، النسخة الـ 18، من بطولة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها دولة قطر، في الفترة من 4 فبراير الجاري حتى 11 من الشهر ذاته.