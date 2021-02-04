ضبط 600 كيلو سردين منتهي الصلاحية بمركز كفر الدوار

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطري، اليوم الخميس، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز كفر الدوار.





وأسفرت الحملة عن ضبط 35 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجزر وبدون أختام، كما تم ضبط 600 كيلو سردين داخل ثلاجه تبريد غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط مصنع شيكولاتة بدون سجل صناعي وتم اتخاذ الإجراءات القانون.

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والمخابز ومنافذ البيع ، مشددًا على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية المستمرة لضبط الأسواق وردع المخالفين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من توافر السلع بالأسواق بالجودة والموصفات المقررة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفي نفس السياق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء أحمد مرزوق، بالتنسيق مع إدارة تموين كفر الدوار والطب البيطري والصحة ومباحث التموين، حملة مكبرة على المحلات التجارية والمصانع، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للاستخدام الآدمي.





وأسفرت الحملة عن ضبط 50 طن أسماك مجمدة منتهية الصلاحية، قبل طرحها بالأسواق، حيث اتُخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين نظرًا لخطورتها على صحة المواطنين.

كما تم ضبط مصنع غير مرخص يقوم بتعبئة الشاي والحلاوة الطحينية، حيث تم التحفظ على ١٥٠٠ كيلو جرام من الشاي غير مدون عليه أي بيانات إنتاج وصلاحية، وكذلك ضبط ٢٥ علبة حلاوة طحينية، وكمية من "عرق حلاوة" المخصص لصناعة الحلاوة الطحينية، فضلًا عن ضبط الماكينة المستخدمة في تعبئة الشاي.





وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محاضر جنح أمن الدولة للمخالفين، ، وذلك لحين صدور قرار النيابة العامة بالتصرف في الأحراز المضبوطة على ذمة المحاضر.





ويذكر أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى والصحة، الإثنين الماضي ، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مراكز المحافظة.

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وسفرت الحملة عن غلق 3 مطاعم لمخالفة للاجراءات الاحترازية وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمى.





وكما نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى ، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مراكز المحافظة.





وأسفرت الحملة عن ضبط أحد مراكز تعبئة السكر التمويني المدعم بتسليم كميات ضخمة من السكر التمويني ناقص الوزن القانوني وذلك لعدد 4 تجار تموين إستعدادا لصرفها للمواطنين بالبطاقات التموينيه اعتبارا من 1/ 2 / 2021 كدعم تقدمه الدوله للمستفيدين تمويني، وكما تم التحفظ علي الكميات المضبوطه وقدرها 17,800 طن ونقلها بعدد 4 سيارات وذلك لحين صدور قرار من النيابه العامه بشأنها.



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