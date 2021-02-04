وزيرة الصحة: مصر نجحت في تحقيق «صفر إصابات» فيروس C

أكدت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وشاركت الوزارة في تنفيذها ساهمت في الكشف المبكر عن الأمراض، خصوصًا المزمنة ومنها على سبيل المثال "فيروس سي".









جاء ذلك في بيان وزيرة الصحة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة "مصر تنطلق 2018 / 2020" ضمن طلب المجلس الاستماع من رئيس الوزراء والوزراء لما تم تنفيذه من البرنامج.









وقالت "زايد" إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلقت عدة مبادرات واستمر تدفقها حتى في عام 2020 مثل "100 مليون صحة" و"دعم صحة المرأة" كان له أكبر الأثر في نجاح مصر في تحقيق عدة إنجازات في المؤشرات المعنية بالصحة، خاصة فيما يتعلق بتحسين مؤشر متوسط العمر، وهو ما يشير إلى تحسن الرعاية الصحية المقدمة لكبار السن، إلى جانب تحسين معدل الهزال، الأمر الذي يعني تحسن الرعاية الصحية المدرسية، وكذلك تحقيق مستهدفات 2020 فيما يخص مؤشر وفيات الأطفال تحت 5 سنوات ومعدل الإصابات بأمراض الكبد الوبائي.









وأضافت أن هذه المبادرات الرئاسية في مجال الصحة ساهمت في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، حيث أصبحت مصر تمتلك نظاما صحيا قويا يضمن تقديم خدمة طبية لائقة لجميع المصريين بمعايير عالمية تواكب التطور الذي تشهده مصر حاليًا في جميع المجالات، لافتًا إلى أن هذه المبادرات كانت ذات أثر في تجنب وفيات كثيرة جراء الإصابة بفيروس كورونا.











وأوضحت أن فيروس كورونا يؤثر بشكل إيجابي على الكبد وغيره من أجهزة الإنسان، مؤكدا أن أدوية كورونا أيضا لها آثار سلبية على وظائف هذه الأجهزة.











ونوهت إلى أن مبادرة القضاء على "فيروس سي" نجحت في الكشف على 70 مليون مواطن، مما جنبنا المزيد من الوفيات في الجائحة، مؤكدة أن مصر نجحت في صفر إصابات جراء فيروس "سي".









وذكرت أنه جرى تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 90 مليون مواطن ضمن المبادرات الرئاسية، حيث وصل معدل الزيارات من قبل المواطنين إلى 102 مليون زيارة، حيث تم القضاء على فيروس سي خلال 7 أشهر، وفحص 70 مليون مواطن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سي" وتقديم العلاج للمرضى بالمجان.











كما نوهت إلى أن التقارير الدولية أبرزت دور مصر في القضاء على فيروس "سي" وأشادت المنظمات الطبية الدولية، مؤكدة أن مصر أصبحت نموذجا في هذا الشأن بتكلفة 4 مليارات جنيه، ما جنب مصر إصابة 150 ألف حالة سنويًا.







