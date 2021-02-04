بمكياج لافت.. درة تستعرض جمالها على إنستجرام





وتألقت بها درة ، ببلوفر بسيط وناعم باللون البني الفاتح الذى يبرز جمالها ورشاقتها.





أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت درة في المكياج على الألوان الترابية اللامعة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج اللامع الذى يبرز جمال أنوثتها.





كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تكشف جمالها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.