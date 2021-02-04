مسئول يتعرض لموقف محرج في اجتماع عام مصور.. تفاصيل

مع تفشي فيروس كورونا المستجد منذ العام الماضي، باتت زجاجات الكحول لا تفارق أيادي البعض كالماء تمامًا، حتى أصبح الأمر يختلط على البعض ويشربون الكحول بدلًا من الماء، وكان مسئول هندي واحد من هؤلاء الضحايا.









فقد تناول المسئول راميش باوار عن طريق الخطأ مطهرًا لليدين بعد أن ظن خطأ أنه زجاجة ماء أثناء اجتماع عام، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.











كان ذلك في جلسة استماع للجنة الميزانية في مومباي، حينها جلس "باوار" وأخذ جرعة من زجاجة قريبة، وكان يعتقد أنه ماء وأخذ جرعة كبيرة، لكن سارع أحد المتفرجين لتحذيره من أنه جل لليدين.









ولزيادة إحراجه، تم تصوير اللحظة المؤسفة بالفيديو، لتُظهر اللقطات باوار وهو يعرض المستندات للجمهور في الاجتماع العام قبل الجلوس، ثم أمسك بزجاجة تحتوي على سائل صافٍ ، وفك الغطاء وبدأ يشرب.









لاحظ المسئول خطأه على الفور وبصق جل اليد بينما هرع الآخرون لمساعدته، ثم قام أحد الزملاء بتسليم زجاجة ماء أصلية إلى باوار الممتن الذي غادر الغرفة بعد ذلك.









باوار هو نائب مفوض مؤسسة Brihanmumbai Municipal Corporation.



