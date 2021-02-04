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محافظات

تكليف شركات المرافق بعمل معاينة لـ 5 قرى لبدء مبادرة حياة كريمة بدمياط

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:03 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
عقد إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، اجتماعًا بحضور منسق مؤسسة حياة كريمة وممثلي شركات المرافق والمديريات الخدمية لرصد احتياجات الـ 28 قرية التابعة لمركز كفر سعد المدرجين ضمن المبادرة التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة" والتي تهدف إلى النهوض بالقرى المصرية الأكثر احتياجًا وبقاطنيها وتحقيق تنمية مستدامة للريف المصري.

حيث تناول الاجتماع آليات إعداد جدول زمني مقترح لإنهاء أعمال مشروعات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية بالقرى المستهدفة. 

وفي هذا الصدد فقد تم بحث تنفيذ أعمال البنية الأساسية بكافة القطاعات والتى جاء منها تغطية عدد من المناطق بخدمات الصرف الصحي  حيث جاري العمل بـ 4 شبكات ومحطات رفع صرف صحي بقرى السوالم والزهراء وكفر المنازلة والسعدية القبلية.

وفيما يخص توصيل الغاز فسيتم تقسيم العمل ما بين إعداد شبكات تغذية رئيسية وشبكات توزيع جزئية لتوصيل الخدمة لكافة الكتل السكنية على أن يتم العمل بشكل متوازٍ بين كافة القطاعات. 

أما بالنسبة لخدمات الري والموارد المائية فإنه من المقرر عمل إحلال وتجديد لـ 13 كوبري وعمل تغطيات لـ 4 ترع و تبطين وتأهيل لعدد 13 ترعة . 

وفي سياق متصل كلف "نائب المحافظ" كلاً من شركات المرافق والمديريات الخدمية بعمل معاينة على الطبيعة بالقرى المستهدفة للوقوف على مدى جاهزيتها لبدء العمل بها .

والجدير بالذكر أن الخطط التنموية المتكاملة التي يتم وضعها ترتكز على التنسيق وتضافر الجهود بين كافة الجهات التنفيذية المشاركة لتحقيق هذا المشروع القومي الضخم الذي يتبناه السيد رئيس الجمهورية  والحلم بوجود قرى نموذجية وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري في كل مكان.

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