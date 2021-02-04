برلماني يطالب بمراعاة الفوارق الطبقية في تحصيل فواتير الكهرباء

وقال داوود، «مينفعش اللي مولع لمبة فوق التربة يتحاسب زي اللي قاعد في قصر بمئات الملايين"، ولا ينكر أحد المجهودات المبذولة التي أدت إلى عدم انقطاع التيار الكهربائي، لكن لا يمكن أن يكون لدينا وفر، ونعامل جميع المواطنين باختلاف طبقاتهم بنفس المعاملة، ابعدوا عن سكان القبور،فيكفيهم ضيق الحال والمعيشة.

وأكد داوود في تصريح خاص "لصدى البلد" انه لا يمكن إنكار التحسن الملحوظ والفاعل في استقرار الكهرباء وعدم انقطاعها، خاصة في محافظة دمياط والتى تضم الالاف من الورش الصناعية والمصانع والمحال التجارية وانما يجب مراعاة حال الفقراء من معدومى الدخل ومن صغار الصناع وغيرهم.





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وأضاف قائلا " انه يجب ان يكون هناك نظام مميكن يراعى الفوارق الطبقية بين الشعب، فمازال هناك ازمات اقتصادية نعانى منها وهى ان هناك فقراء ومددودى الدخل يعانون من ارتفاع فواتير الكهرباء وخاصة الصناع اغلبهم الورشة بيكون فوقها البيت فهولاء بحاجة الى حكومة معايشة لحالهم ومحتاجين دعم من الحكومة.





موضحا ان الفوارق الاجتماعية واضحة للجميع فيجب مراعاتها بشكل فعلى خاصة ان عداد الكهرباء يعتبر معاناة بالنسبة للمواطن البسيط فشرائح استهلاك الكهرباء مبالغ فيها بشكل كبير وحال الشعب اصبح يعيش في قبور بعد انقطاع التيار الكهربائي عنة لعدم تنمنة من سداد فاتورة الكهرباء او شحن الكارت.