محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي بمشروع تطوير طريق كورنيش النيل

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، زيارة ميدانية إلى طريق كورنيش النيل بمدينة دمياط، وذلك للوقوف على المعدلات التنفيذية لمشروع التطوير الذى يجرى هناك، حيث رافقها خلال الزيارة استشارى المشروع والمهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و مهندسى المشروع والجهة المُنفذة.





تفقدت "المحافظ" كافة الأعمال الجارية على أرض الواقع، من عمليات صيانة أعمدة الإنارة و انشاء غرف صرف مياه الأمطار لتنفيذ شبكة متكاملة لصرف المياه بالمنطقة وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا، وأيضًا الجزيرة الوسطى وسور الكورنيش والممشى وأحواض التشجير.









وفى هذا الصدد.. وجهت "محافظ دمياط" بالعمل وفقًا لخطة زمنية محددة للانتهاء من المرحلة الأولى بالمشروع نظرًا لأهمية ذلك الطريق الحيوى، مؤكدة على استبدال الأشجار التالفة وتقديم تقرير يومى بما تم تنفيذه وكذا الدفع بالعمالة والمعدات اللازمة لإنجاز هذه المهام والالتزام التام بالمواصفات الفنية و الهندسية المقررة فى هذا الشأن.









وعلى جانب آخر.. وجهت "الدكتورة منال عوض" بتمهيد طريق منطقة الدعايم باستخدام ناتج كشط الطبقة الاسفلتية لتنفيذ نموذج تطوير متكامل.









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