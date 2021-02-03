المجزر الآلى بشطا.. طفرة اقتصادية في تصنيع اللحوم.. شاهد

يعد "مجزر شطا " من المشروعات الضخمة التى تقوم محافظة دمياط بتنفيذها فمشروع إنشاء المجزر الآلى والمحجر البيطرى ومحطة تدوير المخلفات الحيوانية "كوكر" الذى يجرى تنفيذه على مساحة ١٢ فدان "١٥٠.٤٠٠ الف متر مربع" بمنطقة شطا، يعد هذا المشروع من المشروعات الحيوية التى تخدم محافظة دمياط والمحافظات المجاورة لها.





والهدف من إنشاء المجزر الذي يأتى ضمن خطة وزارة التنمية المحلية ،هو تنفيذ مشروع متكامل خارج الكتلة السكنية، وخدمة وتنمية إنتاج اللحوم ومصنعاتها لتقليل الاستيراد والحفاظ على صحة المواطن من خلال توفير اللحوم الحمراء ذات جودة عالية بأسعار مناسبة ، اضافة إلى تميز موقع المشروع لوقوعه بين مينائى دمياط وبورسعيد حيث من المقرر أن يخدم محافظة دمياط والمحافظات المجاورة.





وأعلن الدكتور ايهاب شكرى مدير مديرية الطب البيطري بدمياط ، ان مشروع إنشاء المجزر الآلى والمحجر البيطرى ومحطة تدوير المخلفات الحيوانية "كوكر" الذى يجرى تنفيذه على مساحة ١٢ فدان "١٥٠.٤٠٠ الف متر مربع" بمنطقة شطا، سيكون بمثابة الطفرة في تنمية صناعه اللحوم بددمياط و الصناعات التى تترتب عليها فضلًا عن توفير مايعادل ٢٠٠٠ فرصة عمل جديدة .





وتابع ،ان المجزر يُعد من أحد المشروعات الهامة التى تحقق رؤية الدولة للتنمية المستدامة كما من المقرر أن يخدم محافظة دمياط والمحافظات المجاورة.





وأشار الى انه من المقرر إنشاء منطقة متكاملة تتضمن محجر ومجزر ذى خدمات متعددة، تشمل ١٢ حظيرة و ساحات انتظار الذبح على مساحة ١٦ الف متر مربع ، ورصيف تنزيل وتصنيف و أيضًا مجزر حكومى وآخر استثمارى، بالإضافة إلى مبانى للأعلاف والادارة و مبيت للعاملين بالإضافة إلى محطة تدوير المخلفات الحيوانية "كوكر" وخزانات ومحطة معالجة ثنائية بطاقة ١٠٠م٣/ يوم...





واوضح ، أن الهدف من إنشاء المجزر هو خدمة وتنمية إنتاج اللحوم والحفاظ على صحة المواطن من خلال توفير اللحوم الحمراء ذات الجودة العالية، و بالأسعار المناسبة ، لافتا إلى موقع المشروع الذى يتميز بوقوعه بين مينائى دمياط وبورسعيد، فضلًا عن وقوعه خارج الكتلة السكنية.





ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنه يوجد لدينا مجزر بمنطقة شطا بالفعل، ولكن داخل الكتلة السكانية ومتهالك منذ سنوات وغير آدمي، لذلك كان التفكير في عمل مجزر آلي كبير بالمنطقة وبجواره حجر صحي للحيوانات المستوردة ووكر الذي يحول مخلفات الذبح إلى علف للأسماك،كما أن المشروع متكامل، وهناك أيضا منطقة استثمارية بجوار المجزر الذي من الممكن أن يأخذها أحد رجال الأعمال أو المستثمرين لكي يتم عملها بعد ذلك مصانع لمنتجات اللحوم مثل البلوبيف وغيرها.





وأضافت، أنه تم اختيار هذا المكان لأنه خارج الكتلة السكنية وهو مطلوب لأن المجازر الصحية حاليا يجب أن تكون خارج الكتلة السكانية بالإضافة لقربه من ميناء دمياط لأنه "في المجزر طالما في حجر صحي بناخد الحيوانات الحية التي تستورد من أوروبا وبنحجرها في المكان وفي نفس الوقت بتطلع من المحجر على طول على المجزر الآلي".





وتابعت، أن هذا المشروع مهم للغاية لأنه يوفر لحوما صحية للمواطنين وبسعر مناسب لأنه يكون هناك تنافس في الأسعار عندما تكون هناك لحوم حية من أوروبا، وأنه قريب جدا من الميناء ولا يمر على أي مزارع أخرى من الميناء إلى المكان، ما يجعله خاليا من الأمراض.





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