هيئة ميناء دمياط: تدريب 664 متدربا ومتدربة من الشباب بمنحة مشروع التأهيل للعمل بالموانئ

أعلن اللواء بحرى وليد عوض رئيس هيئة ميناء دمياط عن حصول الهيئة على منحة مشروع تأهيل الشباب للعمل فى الموانئ البحرية بمنطقة المتوسط و الممول من مؤسسة التعاون عبر الحدود فى البحر المتوسط التابعة للإتحاد الأوروبى ودراسة أوجه التعاون مع المجتمع المينائى فى إدارة هذه المنحة ، وذلك خلال اجتماع عقده مع عدد من الشركات و غرفة الملاحة و التوكيلات العاملة بالميناء .





وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن المشروع يهدف بالأساس إلى تأهيل 664 متدرب و متدربة من الشباب الدمياطى للعمل مستقبلًا فى الموانئ البحرية بعد تدريبهم فى عدد من المجالات الرئيسية أهمها التجارة الخارجية و التنمية المستدامة و التحول الرقمى و لوجيستيات الموانئ والنقل البحرى بالتعاون و التنسيق مع الشركات و التوكيلات العاملة بالميناء لتوفير التدريب العملى للمتدربين بعد حصر احتياجاتهم التدريبية و تطوير البرامج المناسبة بواسطة معهد تدريب الموانئ .









من جانبهم أعرب ممثلو الشركات عن سعادتهم بالمشاركة فى إدارة هذا المشروع لتأهيل الشباب لسوق العمل لما له من مردود ايجابى على تطوير العمل بالميناء.