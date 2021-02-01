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محافظات

هيئة ميناء دمياط: تدريب 664 متدربا ومتدربة من الشباب بمنحة مشروع التأهيل للعمل بالموانئ

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:38 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
أعلن اللواء بحرى وليد عوض رئيس هيئة ميناء دمياط عن حصول الهيئة على منحة مشروع تأهيل الشباب للعمل فى الموانئ البحرية بمنطقة المتوسط و الممول من مؤسسة التعاون عبر الحدود فى البحر المتوسط التابعة للإتحاد الأوروبى ودراسة أوجه التعاون مع المجتمع المينائى فى إدارة هذه المنحة ، وذلك خلال اجتماع عقده مع عدد من الشركات و غرفة الملاحة و التوكيلات العاملة بالميناء .

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن المشروع يهدف بالأساس إلى تأهيل 664 متدرب و متدربة من الشباب الدمياطى للعمل مستقبلًا فى الموانئ البحرية بعد تدريبهم فى عدد من المجالات الرئيسية أهمها التجارة الخارجية و التنمية المستدامة و التحول الرقمى و لوجيستيات الموانئ والنقل البحرى بالتعاون و التنسيق مع الشركات و التوكيلات العاملة بالميناء لتوفير التدريب العملى للمتدربين بعد حصر احتياجاتهم التدريبية و تطوير البرامج المناسبة بواسطة معهد تدريب الموانئ .


من جانبهم أعرب ممثلو الشركات عن سعادتهم بالمشاركة فى إدارة هذا المشروع لتأهيل الشباب لسوق العمل لما له من مردود ايجابى على تطوير العمل بالميناء.

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