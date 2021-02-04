علي جمعة في زيارة لجامعة الزقازيق لتحكيم رسالة ماجستير

استقبل الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، اليوم، الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ومفتي الديار المصرية السابق، يرافقه الدكتور محمد محمود أبوهاشم أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ونائب رئيس جامعة الأزهر السابق، بحضور الدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وشئون البيئة، والدكتور عبد المنعم نافع المشرف على قطاع التعليم والطلاب بالجامعة، والدكتور أحمد عبد الستار أمين عام الجامعة ،والدكتور أحمد النادي عميد معهد الدراسات والبحوث الآسيوية، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات بالجامعة.

أكد رئيس جامعة الزقازيق إنه تأتي زيارة الدكتور علي جمعه لتحكيم رسالة ماجستير في الدراسات والبحوث الآسيوية (دراسات وبحوث الأديان) بعنوان " جهود دار الإفتاء المصرية في الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام جنوب شرق آسيا نموذجا ...دراسة تحليلية " مقدمة من الباحث محمد العوضى محمد ابو النجا تحت إشراف الدكتور محمود أحمد محمد قمر أستاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة الزقازيق، والدكتور أحمد محمد سالم أستاذ الحديث وعلومه كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر .

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وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تشكلت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ومفتي الديار المصرية السابق، والدكتور محمد محمود أحمد هاشم أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ونائب رئيس جامعة الأزهر سابقا، والدكتور أحمد محمد سالم أستاذ الحديث وعلومه كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر .

وأعرب رئيس جامعة الزقازيق عن سعادته وامتنانه بزيارة الدكتور علي جمعه، مؤكدًا أهمية الإستفادة من كبار علماء الدين لإثراء البحث العلمي وضرورة البحث في الموضوعات التي تساعد علي رفع مستوي الوعي بأصول الدين وموضوعاته المعاصرة، مشيدا بدور سيادته قي الجهود السلمية العالمية التي يبذلها في مجالات الدين والإعلام والثقافة والفكر، وحوار الأديان ونشر ثقافة التسامح بين شعوب الأرض.