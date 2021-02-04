ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مونديال الأندية.. تيجريس المكسيكي يضرب هيونداي الكوري بهدفين في الشوط الأول

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:03 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالله هشام
انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم فريق تيجريس أونال المكسيكي علي منافسه اولسان هيونداي الكوري الجنوبي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة المقامة حاليا علي ملعب أحمد بن علي المونديالي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر في الفترة من 4 فبراير حتى 11 من الشهر ذاته.

وتقدم بطل قارة آسيا في الدقيقة 24 عن طريق كي هي كيم وتعادل تيجريس عن طريق اندري بيبير جينياك في الدقيقة 38، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لفريقه قبل نهاية الشوط الاول من ضربة جزاء.

ويشارك تيجريس أونال المكسيكي البطولة باعتباره بطلا لكأس الكونكاف، بينما يلعب أولسان هيونداي باعتباره بطلا لـ دوري أبطال آسيا.

وسيواجه الفائز من مباراة اليوم، فريق بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وتقام بطولة العالم بمشاركة "الدحيل القطري" بطل دوري البلد المستضيف للبطولة"، بايرن ميونخ الألماني "بطل دوري أبطال أوروبا"، الأهلي المصري "بطل دوري أبطال أفريقيا"، بالميراس البرازيلي "بطل كأس ليبرتادوريس"، أولسان هيونادي " بطل دوري أبطال آسيا"، تيجريس أونال "بطل الكونكاف".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عاجل .. الفيفا يعلن تعديل موعد انطلاق كأس العالم للأندية

ترقب أهلاوي.. الفيفا يجري قرعة كأس العالم للأندية اليوم

الأهلي يترقب.. موعد قرعة كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

قبل إجراء القرعة.. تعرف على منافسي الأهلي المحتملين في كأس العالم للأندية

تيجريس أونال يواجه أولسان هيونداي في افتتاح كأس العالم للأندية.. اليوم

مونديال الأندية.. تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. السعودية تصدر قرارات بشأن المساجد

بيراميدز يعلن تأجيل مباراته أمام المصري في الدوري

شاهد.. لحظة العثور على الناشط اللبناني لقمان سليم مقتولا داخل السيارة

تجديد حبس مالك عقار فيصل بتهمة الإهمال وتعريض حياة المواطنين للخطر

الدعاء المستجاب في المطر الشديد والبرق والرعد

طريقة سلطة الزبادى.. وصفات متنوعة للمشاوي والمحاشي وأكلات الدايت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تلف الكبد والسرطان.. احذر تناول هذا النوع من الجبن

بـ الجينز الكاجوال.. ريهام أيمن بإطلالة تكشف رشاقتها.. شاهد

بفستان أنيق .. ديانا حداد تستعرض رشاقتها على إنستجرام