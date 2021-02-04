مونديال الأندية.. تيجريس المكسيكي يضرب هيونداي الكوري بهدفين في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم فريق تيجريس أونال المكسيكي علي منافسه اولسان هيونداي الكوري الجنوبي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة المقامة حاليا علي ملعب أحمد بن علي المونديالي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر في الفترة من 4 فبراير حتى 11 من الشهر ذاته.





وتقدم بطل قارة آسيا في الدقيقة 24 عن طريق كي هي كيم وتعادل تيجريس عن طريق اندري بيبير جينياك في الدقيقة 38، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لفريقه قبل نهاية الشوط الاول من ضربة جزاء.



