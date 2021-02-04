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محافظات

سيولة مرورية بالعاصمة رغم سوء الأحوال الجوية .. فيديو

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:35 م
سيولة مرورية بالعاصمة
سيولة مرورية بالعاصمة رغم سوء الأحوال الجوية
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عبد العزيز جمال
شهدت محافظة القاهرة، اليوم، حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تشهد المحافظة رياح مصحوبة بسقوط أمطار على مناطق من المحافظة في الأحياء المختلفة.

وشهدت شوارع العاصمة سيولة مرورية على الرغم من سوء الأحوال الجوية.

وأكدت اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الأمطار المتوقعة طبقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية وانتشار شفاطات المياه  والبدالات بالميادين والمحاور والشوارع الرئيسية.

وكانت  الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، أكدت اليوم  إن البلاد تتعرض لمنخفض جوي متعمق يؤثر على حالة الطقس على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن الأحوال الجوية ستشهد حالة من عدم الاستقرار، تصاحبها موجة من الأمطار الغزيرة على مختلف أنحاء الجمهورية، يصاحبها نشاط للرياح وملاحة جوية مضطربة.

وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، خلال مداخلة تليفزيونية، أنه هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم، الخميس، بقيم تتراوح بين 5 لـ 6 درجات على معظم الأنحاء وتسجل 19 درجة على القاهرة، كما أنه يكون هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

وتابعت: "بداية من أمس شهدنا حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية"، لافتة إلى أنها ستبدأ على غرب البلاد بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية على مطروح والسلوم وتمتد إلى الإسكندرية، بالإضافة إلى سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء مساء أمس ومستمرة.


وأوضحت أنه بدأت الأمطار الغزيرة والرعدية التساقط على الوجه البحرى وبعض مناطق الدلتا مصحوبة بحبات البرد على محافظة كفر الشيخ والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية وتمتد إلى القاهرة، وستزيد خلال الساعات القادمة وستكون رعدية ومصحوبة ببعض البرد على المناطق الجديدة فى القاهرة الكبرى.

سيولة مرورية بالعاصمة رغم سوء الأحوال الجوية .. فيديو
سيولة مرورية بالعاصمة رغم سوء الأحوال الجوية .. فيديو
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