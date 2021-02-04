سيولة مرورية بالعاصمة رغم سوء الأحوال الجوية .. فيديو

شهدت محافظة القاهرة، اليوم، حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تشهد المحافظة رياح مصحوبة بسقوط أمطار على مناطق من المحافظة في الأحياء المختلفة.





وشهدت شوارع العاصمة سيولة مرورية على الرغم من سوء الأحوال الجوية.





وأكدت اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الأمطار المتوقعة طبقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية وانتشار شفاطات المياه والبدالات بالميادين والمحاور والشوارع الرئيسية.



