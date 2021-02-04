ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

رمضان عفيفي: الفقه هدفه رفع الحرج وجعل الناس يتمتعون بالحياة

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:25 م
صدى البلد
Advertisements
إيمان طلعت
قال الشيخ رمضان عفيفى، الداعية الإسلامى، إن الفقه هدفه رفع الحرج وجعل الناس يتمتعون بالحياة ويعرفون الله، مستشهدا بقول الله تعالى: " الر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ "

وتابع عفيفى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "ما خير رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إلا اختار أيسرهما، وهذه سنة سيدنا النبى، فكل من يحرم ويغلط الأمور والمسائل الفقهية أمر بعيد عن القواعد الفقهية".

فى سياق أخر.. قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الفتوى لابد أن تكون مرتبطة بالمجتمع والدولة، ولا يجوز أن تخالفهما، مشيرا إلى أن الدين نزل حتى يسير حياة الإنسان وليس الإنسان يخدم الدين.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "لا يجوز أن تكون الفتوى فى وادى والمجتمع والدولة فى وادى اخر، لابد أن نستخدم النص الدينى الذى يتيح التيسير فالله يريد بنا اليسر وليس العسر ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خالد الجندي مهاجما السلفيين : كلمة «قولا واحدا» جمدت عقول طلاب العلم

عالم أزهرى: يجب على العالم معرفة التفرقة بين أمور العقيدة والمسائل الفقهية

خالد الجندي: عمليات اختيار نوع الجنين سواء ذكرا أو أنثى ليست حراما.. فيديو

رمضان عبدالمعز: قربنا ننسى الإجماع الفقهى بسبب فتوى" قولا واحدا" .. فيديو

خالد الجندي: مقولة ربنا شايف غير جائزة.. وعبارة الله له أذن موسيقية «كُفر»

ترشيحاتنا

بـ 190 ألف جنيه.. شاهد.. أرخص سيارة كهربائية موديل 2021

الأهلي ضد الدحيل.. حسين ياسر المحمدي: مباراة بين الخبرة والطموح

طلب عاجل من مجلس الأمن حول ليبيا

120 ألف سنة.. العثور على مفاجأة تغير التاريخ البشري

بشرى سارة.. بورسعيد تسجل صفر إصابات كورونا بين الطواقم الطبية

لا سيطرة علي أوضة اللبس.. شوبير: رمضان صبحي مش مركز مع بيراميدز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائق هيونداي يفقد السيطرة على HYUNDAI AX-1 أثناء اختبارها.. صور

طرق مبتكرة لتقديم النقود كهدية.. صور

أسرع علاج طبيعي للأنيميا