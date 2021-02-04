رمضان عفيفي: الفقه هدفه رفع الحرج وجعل الناس يتمتعون بالحياة

قال الشيخ رمضان عفيفى، الداعية الإسلامى، إن الفقه هدفه رفع الحرج وجعل الناس يتمتعون بالحياة ويعرفون الله، مستشهدا بقول الله تعالى: " الر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ "





وتابع عفيفى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "ما خير رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إلا اختار أيسرهما، وهذه سنة سيدنا النبى، فكل من يحرم ويغلط الأمور والمسائل الفقهية أمر بعيد عن القواعد الفقهية".



