رمضان عفيفي: الفقه هدفه رفع الحرج وجعل الناس يتمتعون بالحياة

قال الشيخ رمضان عفيفى، الداعية الإسلامى، إن الفقه هدفه رفع الحرج وجعل الناس يتمتعون بالحياة ويعرفون الله، مستشهدا بقول الله تعالى: " الر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ "
وتابع عفيفى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "ما خير رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إلا اختار أيسرهما، وهذه سنة سيدنا النبى، فكل من يحرم ويغلط الأمور والمسائل الفقهية أمر بعيد عن القواعد الفقهية".
فى سياق أخر.. قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الفتوى لابد أن تكون مرتبطة بالمجتمع والدولة، ولا يجوز أن تخالفهما، مشيرا إلى أن الدين نزل حتى يسير حياة الإنسان وليس الإنسان يخدم الدين.
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "لا يجوز أن تكون الفتوى فى وادى والمجتمع والدولة فى وادى اخر، لابد أن نستخدم النص الدينى الذى يتيح التيسير فالله يريد بنا اليسر وليس العسر ".