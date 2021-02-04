مع اقتراب رجب .. شروط صحة الصيام

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الصوم والصيام مصدران معناهما لغة الإمساك، وشرعا : إمساك عن مفطر جميع النهار بنية مخصوصة من قابل للصوم من مسلم عاقل طاهر من حيض ونفاس.









وأضاف جمعة عبر الفيسبوك شروط وجوب الصوم هي :

1- الإسلام ـ

2- البلوغ ـ

3- العقل ـ

4- القدرة على الصوم . فلا يجب الصوم على المتصف بأضداد ذلك.









وأكمل: شروط صحة الصوم:

1- الإسلام . فلا يصح صوم الكافر .

2- العقل . ويقصد به التمييز . فلا يصح صوم المجنون أو الصبى غير المميز .

3- النقاء من الحيض والنفاس .

4- قبول الوقت للصوم . بمعنى أن يكون وقت الصوم غير منهى عن صيامه كيوم الفطر والأضحى وأيام التشريق الثلاثة .









أركان الصوم :

1- النية : بالقلب فإن كان الصوم فرضا كرمضان أو نذرا فلابد من إيقاع النية ليلا ويجب التعيين في صوم الفرض كرمضان، وأكمل نية صومه أن يقول الشخص «نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى».









2- الإمساك : عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء: سواء قل المأكول والمشروب عند التعمد، فإن أكل وشرب ناسيا أو جاهلا لم يفطر إن كان قريب عهد بالإسلام، أو نشأ بعيدا عن العلماء، وإلا أفطر، والجماع أيضا أما إذا جامع ناسيًا فكالأكل ناسيًا، وأما تعمد القيء فإن غلبه لم يبطل صومه.









3- الممسك : وهو الشخص الصائم (وعد الصائم ركنا في الصيام ولم يعد المصلي ركنا في الصلاة؛ لأن الصوم ليس له صورة في الخارج يحكم بها على الصائم بالصيام بخلاف الصلاة فإنها لها صورة في الخارج يحكم بها على المصلي أنه في الصلاة.







