محافظ الغربية يتفقد شوارع مدينة طنطا أثناء سقوط الأمطار

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، بجولة تفقدية لشوارع مدينة طنطا أثناء سقوط الأمطار للاطمئنان على عدم وجود تجمعات للمياه في الشوارع وتصريفها بصورة مستمرة.









بدأت الجولة بتفقد حركة السير في شارع البحر وشارع الجلاء حتى كوبري فاروق مرورًا بكوبري القرشي والتأكد من خلو الشوارع وأسفل الكباري والأنفاق من وجود أي تجمعات لمياه الأمطار، مع تواجد عربات شفط وكسح المياه في الأماكن المحددة لها.





كما توجه المحافظ لتفقد منطقة المعرض والاستاد، حيث تابع عمليات شفط تجمعات المياه أسفل الكوبري وتأكد من خلو شوارع منطقة الإستاد من تجمعات المياه وسيولة الحركة المرورية، وتابع المحافظ جولته بتفقد شارع النحاس، منطقة سيجر، ميدان ستوتة والمحطة وإزالة كافة الإشغالات لتسهيل حركة السير والمرور.



