تامر عبد المنعم: أحب زوجتي وأحترم طليقاتي.. وتسببت في ضياع فيلم مذكرات مراهقة على زينة

رنا زوجتي شديدة الذكاء وهى برج الميزان

خطبت زينة عامين.. وأقول لزوجتي الله يعينك علي عشرتي









الزواج في حياة الفنانين له أهمية خاصة ومن ضمن الذين تزوجوا أكثر من مرة الفنان والمنتج تامر عبدالمنعم الذي تزوج ثلاث مرات وكانت زيجته الأولى من السيدة حنان الديب كريمة المحامي الكبير فريد الديب والذي استمر زواجهما ما يقرب من أربعة عشر عاما وأنجبا خلالهما ابنتيه والزيجة الثانية كانت من السيدة أمنية الطوخي ولم يستمر زواجهما أكثر من عام ونصف والزوجة الثالثة هي السيدة رنا علي التي يحتفل معها هذه الأيام بعيد زواجهما الثاني.

بسؤال الفنان تامر عبد المنعم حول اهمية الزواج لدي الفنان خاصة وانه تزوج ثلاث مرات اجاب:

المرأة نصف المجتمع ولا يمكن للرجل الاستغناء عنها في ادق تفاصيل حياته ولا تنسي اننا في مجتمع شرقي والدين يحرم علينا العلاقات بدون زواج.

بسؤاله عن كثرة زيجاته اجاب : انا لم اجمع بين زوجتين ومن الطبيعي انني حينما اطلق أحب وأتزوج.

اطول زيجاتك فترة معك كانت ام بناتك هل تعتقد ان زوجتك الحالية رنا علي ستحطم الرقم القياسي؟

نعم اظن ذلك فزوجتي الحالية شديدة الذكاء واستطاعت احتوائي وتفهمني من مجرد نظرة عين بالاضافة انها برج الميزان مثلي وهذه نقطة جيدة





هل زوجتك تعمل ؟

كانت ولكن بعد زواجنا رفضت عملها وهي استقالت وتركت كل شيء للتفرغ لي ولابنتيها.

هل تزوجت بالفعل من الإعلامية عائشة الدوري ؟

كان هناك قصة حب كبيرة بيننا .

وماذا عن خطبتك للنجمة زينة ؟

ابتسم قائلا: بالفعل تمت خطبتنا بعد عامين من الحب للاسف زينة حادة الذكاء وقفشتني وانفصلنا، وقال ان زينة كانت بطلة فيلم مذكرات مراهقة وانا روحت مكتب ايناس الدغيدي واتخانقت وخيرتها بيني وبين الفيلم واختارتني فجابوا هند صبري ومافيش شهرين قفشتني وسبنا بعض.

ماذا تقول للسيدة رنا علي زوجتك في عيد زواجكما الثاني ؟

اقول لها الله يعينك علي عشرتي فانا اعلم انني احيانا اكون كالمجانين واقول لها بحبك وكل سنة وانتي منورة حياتي.

وكان قد قال مصدر مطلع إن الفنان تامر عبد المنعم قد تقدم باستقالته من منصبه كرئيس لقصر السينما منذ ساعات قليلة دون إبداء أي أسباب.

تامر عبد المنعم تولي هذا المنصب منذ يناير ٢٠٠٦ وحتى اندلاع أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١ حيث تمت اقالته لأسباب تتعلق بعلاقته الوطيدة بالرئيس الراحل حسني مبارك.

وتم تعيينه كمستشار بمكتب رييس الهيئة العامة لقصور الثقافة الي ان تم تعيينه مرة اخري مديرا لقصر السينما في مارس ٢٠١٩ ليعيد القصر امجاده من خلال انتاج مجموعة من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة.

واقام تامر عبد المنعم مهرجان قصر السينما لدورتين متتاليتين وعودة الدراسات السينمائية الحرة والندوات والسمينارات واستقطب النجوم للقصر مثل محمد صبحي ورغده وسميرة احمد ولبني عبد العزيز وخالد الصاوي ومصطفي قمر وغيرهم من صناع الفن السابع.