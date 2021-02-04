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رياضة

15 دقيقة.. الأهلي الأخطر.. والدحيل يخشى استفزاز المارد الأحمر

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:48 م
الاهلي والدحيل
الاهلي والدحيل
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عمرو ابوبكر
انتهت أحداث 15 دقيقة من مباراة الأهلي ومنافسه الدحيل القطري بالتعادل السلبي، في اللقاء الإفتتاحي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في دولة قطر.

ضربة البداية كانت من نصيب النادي الأهلي، بدأها بهجمة على مرمى الدحيل ولكن لم تكتمل واستقرت بين أقدام دفاع الفريق القطري.

حاول الدحيل الإنطلاق من ناحية محمد هاني لاعب الأهلي في الجبهة اليمنى، في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، ولكن كان هاني يقظا ومنع ايدنيلسون من المرور بخطأ لصالح الدحيل.

وسدد فريق الدحيل أول كرة له في الدقيقة الرابعة، على مرمى محمد الشناوي ولكن كانت بعيدة عن المرمى ولم تشكل أي اختبار على شنو.

وصل الأهلي لأول مرة في الدقيقة 6 الى مرمى الدحيل، عن طريق محمد مجدي أفشة الذي مرر كرة بينية مميزة لوالتر بواليا تركها لتصل لطاهر محمد طاهر الذي توغل وسدد كرة ولكن خرجت لركنية أولى لصالح المارد الأحمر.

وهتفت جماهير الأهلي باسم مؤمن زكريا في الدقيقة 8 من عمر المباراة احياء لموهبة اللاعب الذي أصاب بمرض نادر خلال الآونة الأخيرة، ويعيش في فترة علاجية خلال الفترة الحالية. 

وكاد أن يفعلها حسين الشحات ويهز الشباك في الدقيقة 11 من عمر المباراة، بعد مراوغة دفاع الدحيل والوصول الى المرمى ولكن تدخل الحارس بقوة وأبعد الكرة. 

وظهر الحذر على الدحيل وبدأ ترتيب صفوفه ودفاعاته من جديد، لتفادي هجوم الاهلي الذي بدأ في الوصول الى المرمى كثيرًا. 


وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا.

بينما دخل فريق الدحيل بهذا التشكيل: 

حراسة المرمى: علي صالح زكريا
الدفاع: محمد موسى - بسام الراوي - مهدي بن عطيه - احمد ياسر المحمدي
الوسط: إدميلسون، كريم بوضياف، على كريمي، سلطان البريك
الهجوم: اولونجا- دودو

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