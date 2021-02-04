مصطفى بكري يلمح لـ تعديل وزاري يشمل 12 وزيرا خلال الأسابيع المقبلة ..فيديو





وأضاف بكري، خلال تقديمه، برنامج "حقائق واسرار"، أنه تتم مناقشات وممارسات كبيرة وواسعة بين الحكومة ومجلس النواب.





وتابع بكرى:" فى اعتقادى لازم يحصل تعديل وزارى خلال الفترة المقبلة، لأن فى ضوء المناقشات التى تتم صانع القرار يقيم أداء الوزراء".





وأكد بكرى قائلا: "فى تصورى أن التعديل الوزاري سيتم خلال الأسابيع القادمة وسيشمل من 10 لـ 12 وزيرا، وربما بقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيسا للحكومة، مفيش حد عنده معلومة قاطعة".





وقال الإعلامى مصطفى بكرى، إن التغيير هو سنة الحياة.

قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن مجلس النواب المصرى، مؤسسة هامة من مؤسسات الدولة المصرية، وتم خلال الفترة الماضية، أصدر أكثر من 800 قانون.