تشجيع جنوني لجماهير الأهلي داخل مترو الدوحة

رصدت عدسة صدى البلد تشجيع الجماهير المصريين داخل مترو الدوحة.





حرصت جماهير الأهلي الموجودة في ملعب المدينة التعليمية على الهتاف للاعبي الأهلي فور ‏الوصول إلى ملعب المدينة التعليمية.‏









وحيا لاعبو الأهلي جماهير النادي الموجودة في المدرجات، وذلك قبل انطلاق مباراة ‏الدحيل القطري في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.‏



