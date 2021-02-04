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رياضة

تشجيع جنوني لجماهير الأهلي داخل مترو الدوحة

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:26 م
صدى البلد
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منار نور- كيرلس صلاح
دعم عدد كبير من جماهير النادي الاهلي الفريق داخل المترو بالدوحة خلال مباراته اليوم أمام فريق الدحيل . 


رصدت عدسة صدى البلد تشجيع الجماهير المصريين داخل مترو الدوحة. 


حرصت جماهير الأهلي الموجودة في ملعب المدينة التعليمية على الهتاف للاعبي الأهلي فور ‏الوصول إلى ملعب المدينة التعليمية.‏ 


وحيا لاعبو الأهلي جماهير النادي الموجودة في المدرجات، وذلك قبل انطلاق مباراة ‏الدحيل القطري في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.‏


تشكيل الأهلي: محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو ‏السولية وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا.‏  
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