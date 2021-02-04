تشجيع جنوني لجماهير الأهلي داخل مترو الدوحة

دعم عدد كبير من جماهير النادي الاهلي الفريق داخل المترو بالدوحة خلال مباراته اليوم أمام فريق الدحيل .
رصدت عدسة صدى البلد تشجيع الجماهير المصريين داخل مترو الدوحة.
حرصت جماهير الأهلي الموجودة في ملعب المدينة التعليمية على الهتاف للاعبي الأهلي فور الوصول إلى ملعب المدينة التعليمية.
وحيا لاعبو الأهلي جماهير النادي الموجودة في المدرجات، وذلك قبل انطلاق مباراة الدحيل القطري في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.
تشكيل الأهلي: محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا.