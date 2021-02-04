أم لـ 4 أبناء تفقد يديها بسبب كلب أليف.. صور

تعرضت أم إلى حادث مأساوي تسبب في بتر كلتا يديها، وذلك خلال تواجدها بالمنزل وقضاء بعض الوقت مع كلب العائلة الأليف، ليفاجئها بالهجوم عليها.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم نقل الأم البريطانية وتدعى ميشيل إليس إلى المستشفى بعد أن عضها كلب العائلة أثناء محاولتها حبسه، واضطر الأطباء إلى بتر يديها بعد تعرضها إلى غيبوبة نتيجة عن عضة الكلب.





وتعرضت للبتر بسبب نقل الأم صاحبة الـ 41 عامًا ، إلى مستشفى ديريفورد في بليموث بعد عدة أيام من الهجوم ودخلت في غيبوبة بعد تطور الجرح الصغير إلى تعفن الدم.





تم وضع الأم لأربعة أطفال على آلة غسيل الكلى وخضعت لعملية جراحية تشمل شق القصبة الهوائية، واستيقظت حينها من غيبوبتها، وقالت ابنتها كيانا ، 24 عامًا ، إن والدتها لم تكن قلقة بشأن اللدغة لأنها كانت صغيرة جدًا.





وقالت: "حاولت أن تضع الكلب في قفصه وعضها لكنها كانت عضة صغيرة، بحجم حرق سيجارة، لذلك لم تفكر فيها وتركته، ثم حدث هذا التطور السريع".





أطلقت عائلتها حملة لجمع التبرعات حيث يأملون في إعادة تأهيلها عندما تغادر المستشفى، وأضافت كيانا: "تهدف عملية جمع التبرعات إلى المساعدة في دفع تكاليف إعادة تأهيلها وأي تكاليف ستأتي بعد ذلك، ولكي تتمكن من الحصول على العلاج عندما تبدأ في التحسن".



