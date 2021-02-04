أمطار غزيرة تضرب عدة مناطق في شمال سيناء

ضربت أمطار غزيرة محافظة شمال سيناء ، مساء اليوم الخميس، بعد تعرضها لموجة من الطقس السيئ، وهبوب رياح باردة وسط توقعات بزيادة معدلات هطول الامطار خلال الساعات القليلة القادمة.









وهطلت امطار غزيرة لأكثر من ١٥ دقيقة ، بعد أن انتشرت الغيوم المحملة بسحابة من المياه بسماء سيناء الي جانب هبوب رياح باردة ، وصلت الي درجة الصقيع خاصة في المناطق المفتوحة بمركزي الحسنة ونخل بوسط سيناء .









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وأثرت كثيرا علي حركة المواطنين حيث خلت الأسواق والشوارع من المارة ، كما هطلت الامطار بغزارة في مدينة العريش، علي بعض المناطق دون اخري والتي لم تؤثر علي مجريات الحياه في العاصمة العريش حيث تسير الحياة بشكل طبيعي، لكن سرعة الرياح أدت الي زيادة معدلات المد والجزر علي الشاطئ حيث وصلت الأمواج الي عدة أمتار علي الساحل بسبب هذه الظاهرة الطبيعية .









وقال خالد زايد ، ان منطقة الظهير والجورة جنوب الشيخ زويد شهدت هطول امطار متوسطة ، الي جانب هطول امطار في معظم مناطق رفح خاصة مناطق الساحل في الساعات الاولي من نفس اليوم الخميس .









وفي بئر العبد هطلت الأمطار بصورة متوسطة خلال فترة قليلة بينما استمرت حالة الطقس السيئ وهبوب الرياح التي ادت الي ارتفاع الأمواج ببحيرة البردويل رغم اغلاقها أمام نشاط الصيد لمدة أربعة أشهر من يناير حتي نهاية شهر أبريل القادم ٢٠٢١م .









وسارع المواطنون بمركزي الحسنة ونخل بوسط سيناء،في وقت سابق بعمل سدود ترابية، تحسبا لهطول امطار وذلك بهدف تحويل مسارات مياه الامطار والسيول لري الاراضي الزراعية وتخزين المياه في هرابات إسمنتية تحت الأرض لإعادة استخدامها في الشرب وري الزراعات.









وقال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية في المحافظة لمواجهة الظروف الجوية.









ووجه المحافظ مسئولي مديريات الخدمية باتخاذ جميع الاستعدادات بالمرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة، بالتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة.. وقال انه يتم تنفيذ خطة رئيسية بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة، وذلك من خلال قيام الجهات المعنية بمراجعة خطط الطوارئ الخاصة بها بشكل مستمر وتنفيذ السيناريوهات التي تم وضعها من قبل حسب المتغيرات الجوية.









وأكد العميد أسامة الغندور، السكرتير العام للمحافظة، أن هناك متابعة مستمرة للظروف الجوية، واتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية وعلى رأسها الادارة العامة للموارد المائية والري.







