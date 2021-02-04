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سيارات

في هذه الأجواء .. تعرف على الطريقة الصحيحة لقيادة الدراجات النارية

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:30 م
الدرجات النارية
الدرجات النارية
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صبري طلبه
تعتبر الدراجات النارية الوسيلة الأكثر شهرة حول العديد من دول العالم، واتسمت بعدة صفات مهمة منها خفتها في التنقل، والتغلب على مشكلات الازدحام المروري، وربما تكون هي الوسيلة المثالية لتوصيل السلع المختلفة.


وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أبرز النصائح لحماية قائدي الدراجات النارية من مخاطر فصل الشتاء.


1- ارتداء الزي المناسب
تتشكل منظومة الحماية لقائدي الدراجات النارية في عدة عناصر أهمها، خوذة حماية الرأس التي نشعر بأهميتها الكبيرة عند التعرض لمخاطر الارتطام، وارتداء بدلة الحماية وذلك لتفادي مشكلات امراض الصدر والجهاز التنفسي، ومن الضروري أيضًا ارتداء قفازات اليد لتجنب برودة الأطراف.


2- صيانة الدراجة
قبل أن تنطلق بدراجتك النارية عليك أن تتأكد من الحالة العامة للإطارات، وحصولها على مستوى مناسب من الهواء، وفحص المصابيح جيدًا واستبدال اللمبات التالفة على الفور، وذلك لكي تحصل على مستوى رؤية مناسب، ولا شك أن حالة المحرك تمثل أهمية كبيرة ولذلك فمن الأفضل أن تقوم بتسخين الدراجة النارية لمدة دقيقة قبل التوجه بها، ولابد من متابعة الحالة العامة للفرامل.


3- القيادة المثالية
لكي تتمتع بقيادة مثالية عليك أن تحافظ على السرعات المقررة، والابتعاد عن المناطق المغمورة بالمياه، واعطاء اشارة التوجه قبل الانتقال من الحارة المرورية، والحفاظ على مسافات الأمان، واستخدام الفرامل بشكل صحيح لتفادي مشكلات الانزلاق.
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