نصائح مهمة عند إجراء صيانة الدراجات النارية

تعتبر الدراجات النارية واحدة من أشهر وسائل الانتقال حول العديد من دول العالم ، والتي تبدو مناسبة لدى الكثير وذلك لتميزها بعدة قدرات مثل، سهولة الانتقال، والتغلب على مشكلات الزحام المروري، وهي وسيلة مناسبة أيضا للقيام بأعمال مهنية عديدة.

يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري افضل النصائح الخاصة بصيانة الدراجات النارية.

- زيت المحرك

يعتبر زيت المحرك هو وسيلة الحماية الآمنة للأجزاء المعدنية الداخلية، فهو يعمل على خلق حالة من التبادل الحركي المناسب، ويفضل أن نتذكر جيدًا موعد الصيانة الدوري للمحرك، و تغيير الزيت قرابة 5 آلاف أو 10 ألاف كيلو، حسب نوعية الزيت المستخدم.

- فلتر الهواء و البوجيهات

يعمل فلتر الهواء على تنظيم عملية الاحتراق بشكل مثالي، فهو يقوم بإمداد غرفة المحرك بالهواء اللازم، ولذلك ينصح صيانته دومًا، و تنظيفة من وقت إلى آخر، وفي حالة تلفه أو تخطي عدد الكيلومترات المسموح بها فلابد أن يتم تغييره على الفور، و الأمر يتعلق أيضا بحالة شمعات الاحتراق "البوجيهات" و ذلك لتجنب الأعطال أو تأخر أمر تفعيل الحركة.

- الإطارات

تشكل الإطارات أهمية كبيرة داخل المنظومة الحركية الخارجية، فهي مسؤولة عن مواجهة التضاريس الأرضية المختلفة، ومن الضروري أن نتابع الحالة العامة لها بعناية شديدة، و تمتعها بالنقوش البارزة، و متابعة أيضا ضغط الهواء بداخلها.

- مصابيح الدراجة

من الضروري أن نقوم بصيانة مصابيح الدراجة النارية من وقت إلى آخر، وضرورة تغيير اللمبات التالفة، سواء كانت الكشافات الأمامية، أو مصباح التوقف الخلفي.