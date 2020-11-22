لقائدي الدراجات النارية في فصل الشتاء .. نصائح هامة لا تفوتك

يقابل قائدو الدراجات النارية مشاكل عدة بسبب الحالات السيئة لتقلبات الطقس خاصةً في فصل الشتاء، فهو فصل ذات طبيعة مناخية مختلفة و متغيرة، لذلك كثيرًا ما يتعرض قائدي الدراجات النارية إلى حوادث سير بسبب هذه التقلبات فى ظروف متنوعة، ومن هنا تأتى أهمية وسائل الحماية لحفظ الجسد فى حالة التعرض لأى حادث.





يقدم موصع صدى البلد في السطور القادمة افضل النصائح ليصل قائد الدراجة النارية إلى أعلى مستويات الأمان على معظم الطرق المتنوعة، متفاديًا التعرض لأى خطر طالما اتخذ احتياطاته.





1- خوذة الرأس





الالتزام الشديد بضرورة ارتداء خوذة الرأس وعدم إهمال تلك النقطة، نظرًا لما تفرضه عليك مواقف الطريق المختلفة، وربما يكون منها الوقوع أرضًا.





2- قفازات اليد





ضرورة ارتداء قفازات اليد، ويفضل أن تكون ذات طبيعة ملائمة للمقابض، وذلك لتجنب موجات الصقيع وحماية اليد من التجمد بسبب الهواء المقابل.





3- جاكيت ثقيل





يجب ارتداء "جاكت ثقيل" لحماية جسمك من موجات البرودة، وتجنب الأمراض التنفسية و نزلات الانفلونزا الحادة ، و أيضًا ارتداء سترة الأمان فهناك سترات خاصة بعالم الدراجات النارية تكون مزودة بمواد حماية، وظيفتها امتصاص الصدمات بقدر الإمكان.





4- الكشافات الأمامية





التأكد من الكشافات الأمامية، والاطمئنان على الحالة العامة للمصابيح، ولمبات الإشارة ولمبة التوقف التي توجد الجزء الخلفي للدراجة النارية.





5- الفرامل





سلامة الفرامل من الأمور الهامة للغاية، فهي المسؤولة الأولى عن اعطاء أمر التوقف.





6- الإطارات





التأكد من الحالة العامة للإطار، والكشف الدوري على سلامتة لتجنب التشققات وحالات تأكل الإطار، ومن الضروري أيضًا قياس مستوى الهواء بداخله من وقت الى آخر.





7- البعد عن السرعات العالية





تمتع بقيادة آمنة ومن الافضل تجنب السير على سرعات عالية، للحصول على أفضلية الثبات وتفادي حالات عدم الاتزان.





8- ترك مسافة آمنة





يستحسن ترك مسافة آمنة بينك و بين السياراة أو الشاحنة أو أيًا كان أمامك على الطريق، وذلك لتوفير مساحة كافية لتفادى أى حدث مفاجىء على الطريق.





9- فحص المحرك بإستمرار





يجب عليك فحص الحالة العامة للمحرك الخاص بك مع بدء كل فصل جديد من فصول السنة، لتجنب العطال على الطرق الوعرة أو الطويلة، وتعريض حياتك للخطر.













10- الوقود





قم بتزويد الدراجة الختصة بك بأفضل أنواع الوقود للحفاظ عليها أطول وقت ممكن، وضمان أفضل أداء على الطريق.











