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حوادث

العثور على جثة شخص داخل مقابر الهياتم بالمحلة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:11 ص
جثة
جثة
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احمد علي
تمكن أهالي ومواطني قرية الهياتم بمركز المحلة بمحافظة الغربية اليوم من العثور علي جثة شخص مجهولة داخل المقابر بذان القريه وخصصت سيارة اسعاف لنقل الجثة إلي مشرحة مستشفي المحلة العام .


كان  اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية تلقي  اخطارا من مأمور مركز شرطة  المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بعثورهم عن طريق الصدفة على جثة لرجل يرتدى جلباب فى الأربعينات من عمره ملقاة فى محيط مقابر قرية الهياتم ولا يوجد معه اى أثبات شخصى .

كما انتقلت قوة من مباحث قسم مركز المحلة الى موقع الحادث، وتبين من خلال الفحص المبدئى للجثة أنه لا يوجد بها اى أثار عنف او طعنات أو تشوهات .

وتكثف المباحث الجنائيه  من جهودها لمعرفة اسباب الوفاة وعن وجود شبهه جنائية من عدمه، وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى المحلة لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
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