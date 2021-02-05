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أصل الحكاية

اختراع لا غنى عنه بالوقت الحالي.. حكاية الواي فاي وتطوره

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:17 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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حسام الفقي
نادرا عندما تجد منزلا او محلا تجاريا او مؤسسة دون جهاز الواي فاي، ويعد مجال الانترنت من أكثر الأسواق تطورًا، وربما قلة الذين يتذكرون أن وراء هذا الاختراع الهائل الذي يساعدنا على التواصل ومعرفة الاخبار، مخترع بذل جهده وطاقته لكي يمنح للبشرية هذا الاختراع الكبير.

يعتبر الإندونيسي فيك هايز "أبا الواي فاي"؛ لأنه ترأس اللجنة المسؤولة التي شكلت معيار "802.11" في معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، الذي تأسس عام 1997.

والواي فاي عبارة عن تقنية شبكة لاسلكية تتيح للحواسب وبعض أجهزة المحمول والحواسب اللوحية وأجهزة أخرى الاتصال بإشارات لاسلكية مثل محطة الراديو التي تبعث بإشارات عبر موجات هوائية ذات ترددات مختلفة، وفي الحقيقة تعد "واي فاي" إشارات عالية التردد.

اعتمدت فكرة "واي فاي" على آلية عمل محطات الراديو، فهي عبارة عن مكونات إلكترونية تكون شبكة لاسلكية تشمل المستقبلات كالهاتف والحاسوب وأيضًا جهاز التوجيه (الراوتر) وغيرها، ويرمز إليها أيضا بـ"WLAN".

تعمل شبكة "واي فاي" اعتمادا على الـ"راوتر" كمكون رئيسي لأنه الشيء الملموس المتصل بالإنترنت فعليا بواسطة كابلات، ثم يبعث الراوتر بإشارات عالية التردد تحمل البيانات من وإلى الإنترنت، وهناك نقاط استقبال وإرسال في الأجهزة الشخصية من جوال وحواسب.

يعتمد "واي فاي" على نفس معيار "التردد اللاسلكي" (802.11) المستخدم في البث والإرسال، وأسهمت عدة براءات اختراع في تطوير تكنولوجيا "واي فاي".

قبل أن يسمح العامة مصطلح "واي فاي"، أسس "هايز" المعيار المذكور عام 1997 ليكون تمهيدا لتطوير الاتصالات، ثم تم تطوير معيار التردد اللاسلكي إلى معايير أخرى مثل "802.11 إيه" و"802.11 بي" و"802.11 جي" وغيرها.


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