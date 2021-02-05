اختراع لا غنى عنه بالوقت الحالي.. حكاية الواي فاي وتطوره

نادرا عندما تجد منزلا او محلا تجاريا او مؤسسة دون جهاز الواي فاي، ويعد مجال الانترنت من أكثر الأسواق تطورًا، وربما قلة الذين يتذكرون أن وراء هذا الاختراع الهائل الذي يساعدنا على التواصل ومعرفة الاخبار، مخترع بذل جهده وطاقته لكي يمنح للبشرية هذا الاختراع الكبير.





يعتبر الإندونيسي فيك هايز "أبا الواي فاي"؛ لأنه ترأس اللجنة المسؤولة التي شكلت معيار "802.11" في معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، الذي تأسس عام 1997.





والواي فاي عبارة عن تقنية شبكة لاسلكية تتيح للحواسب وبعض أجهزة المحمول والحواسب اللوحية وأجهزة أخرى الاتصال بإشارات لاسلكية مثل محطة الراديو التي تبعث بإشارات عبر موجات هوائية ذات ترددات مختلفة، وفي الحقيقة تعد "واي فاي" إشارات عالية التردد.



