مصرع شخص واصابة اثنين في حادث تصادم بطريق سنباط زفتى

شهد الطريق الفرعي " سنباط _زفتي" بمحافظة الغربية اليوم واقعة مصرع شخص وإصابه إثنين آخرين بقرية كفر سنباط التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، وتم نقلهم الي مستشفي زفتي العام.













كان اللواء هاني مدحت مدير امن الغربية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من اهالي قرية سنباط بوقوع حادث تصادم بمدخل القرية بالطريق العام " زفتي - سنباط ".





كما انتقلت القوات الامنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية الي مكان الحادث وتبين وفاة شخص يدعي " احمد ع ال " 33 سنة واصابة " صلاح ح ج " 40 سنة ، " ادهم ر ح " 35 سنة ، وتم نقلهم الي مستشفي زفتي العام واتخاذ الاجراءات القانونية.



