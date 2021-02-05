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علاج اضطراب القلق العام وأهم أسباب الإصابة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:32 م
علاج اضطراب القلق
علاج اضطراب القلق العام واهم اسباب الاصابة
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اسماء محمد
هناك فرق بين القلق المؤقت لذى نصاب به نتيجة التعرض لموقف معين وبين اضطراب القلق العام، ولكى نتمكن من علاجه بشكل صحيح يجب معرفة اسبابه والعمل على حلها بجانب علاج القلق ذاته " علاج السبب والعرض" .

ونعرض ابرز اسباب اضطراب القلق العام التى عرضتها الابحاث وفقا لما ذكره موقع " NHS " .
فرط النشاط في مناطق الدماغ التي تشارك في المشاعر والسلوك
خلل في المواد الكيميائية في الدماغ مثل السيروتونين والنورادرينالين ، والتي تشارك في التحكم في المزاج وتنظيمه
الجينات التي ترثها من والديك: يُقدر أنك أكثر عرضة للإصابة باضطراب القلق العام بخمس مرات إذا كان لديك قريب مقرب مصاب بهذه الحالة
وجود تاريخ من التجارب المجهدة أو المؤلمة ، مثل العنف المنزلي أو إساءة معاملة الأطفال أو التنمر
الإصابة بحالة صحية مؤلمة طويلة الأمد ، مثل التهاب المفاصل
وجود تاريخ من تعاطي المخدرات أو الكحول
لكن الكثير من الناس يطورون اضطراب القلق العام (GAD) دون سبب واضح.

الأكثر عرضة للإصابة باضطراب القلق العام (GAD) هو حالة شائعة ، يُقدر أنها تؤثر على ما يصل إلى 5٪ من سكان المملكة المتحدة، وتتأثر النساء أكثر بقليل من الرجال ، وهذه الحالة أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 59 عامًا.

علاج اضطراب القلق العام (GAD)
يمكن أن يكون لها تأثير كبير على حياتك اليومية ، ولكن تتوفر العديد من العلاجات المختلفة التي يمكن أن تخفف الأعراض، وتشمل هذه:

العلاجات النفسية : يمكنك الحصول على علاجات نفسية مثل العلاج السلوكي المعرفي (CBT) ؛ لا تحتاج إلى إحالة من طبيب عام ويمكنك إحالة نفسك لخدمة العلاج النفسي في منطقتك
الطب: مثل نوع من مضادات الاكتئاب يسمى  مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs)
مع العلاج ، يستطيع العديد من الأشخاص التحكم في مستويات القلق لديهم. ولكن قد يلزم استمرار بعض العلاجات لفترة طويلة وقد تكون هناك فترات تتفاقم فيها الأعراض.

العلاج الذاتي لاضطراب القلق العام
توجد العديد من الأشياء التي يمكنك فعلها بنفسك للمساعدة في تقليل قلقك ، مثل: 
الذهاب في دورة المساعدة الذاتية
ممارسة الرياضة بانتظام
التوقف عن التدخين
قلل من كمية الكحول والكافيين التي تشربها
تجربة أحد تطبيقات وأدوات الصحة العقلية في مكتبة تطبيقات NHS
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