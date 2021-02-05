ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خالد مرتجي: التأهل لـ نصف نهائي كأس العالم للأندية مكافأة لـ الخطيب على ما تحمله

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:21 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
أعرب خالد مرتجي عضو مجلس ادارة النادي الأهلي عن سعادته بـ تأهل الفريق لـ نصف نهائي كأس العالم للأندية مشددا أن قطر تحول لونها للأحمر عقب التأهل العظيم. 

وأضاف مرتجي في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن شعور الفوز كان رائع وأن تعود لارض الوطن منتصرا أمر لا يقدر بثمن. 

وأضاف أن مباراة الأهلي أمام بايرن ميونخ ستكون بهدف الاستمتاع مشددا انه فريق كبير ومتكامل وسحق برشلونة بـ 8 أهداف لذلك فالمباراة 
للاستمتاع فقط.
 
وأكمل أن الأهلي قدم أداء مشرف أمام الدحيل ورائع مشددا ان السوشيال ميديا انقلبت راسا على عقب عقب فوز الأهلي والتأهل. 

وأضاف أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب تحمل الكثير طوال الـ 3 سنوات الماضية لذلك فما يحدث هو مكافأة من الله على مجهوداتهم مشددا ان الاهم هو سعادة ورضا الجماهير. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد..كواليس حفل مجلس الأهلي لتكريم فريق الكرة بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا

قبل نهائي كأس مصر ..الخطيب يدعم الفريق ومجلس الأهلي يحضر المباراة

تسافر الجمعة.. ننشر أسماء بعثة الأهلي لمونديال قطر

تعرف على تفاصيل معسكر الأهلي بالدوحة استعدادًا لمونديال العالم

خالد مرتجي: أبوتريكة لن يتمكن من زيارة فريق الأهلي.. اعرف السبب

الجماهير اللاعب رقم 12.. قائد الدحيل: مصرون على الفوز على الأهلي والتأهل لنصف نهائي البطولة

ترشيحاتنا

هل تارك صلاة الجمعة مرتين متتاليتين يخرج عن الملة؟

مقتل عريس وشقيقه في حفل الزفاف بسبب شجار عائلي

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 5 - 2021 والقنوات الناقلة

خالد مرتجي: التأهل لـ نصف نهائي كأس العالم للأندية مكافأة لـ الخطيب على ما تحمله

أكثر الأدعية استجابة في فجر الجمعة

سيلفي لذيذ.. شاهد: فتحى عبد الوهاب بصحبة عمرو وهبة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مضي سنوات على وفاتها.. ممرضة تحقق الأمنية الأخيرة لمريضة سرطان

بإطلالة كاجوال.. إسعاد يونس تخطف الأنظار بأنوثتها

فوق الركبة.. سالي عبد السلام تخطف الأنظار بجمالها