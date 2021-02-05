خالد مرتجي: التأهل لـ نصف نهائي كأس العالم للأندية مكافأة لـ الخطيب على ما تحمله

أعرب خالد مرتجي عضو مجلس ادارة النادي الأهلي عن سعادته بـ تأهل الفريق لـ نصف نهائي كأس العالم للأندية مشددا أن قطر تحول لونها للأحمر عقب التأهل العظيم.





وأضاف مرتجي في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن شعور الفوز كان رائع وأن تعود لارض الوطن منتصرا أمر لا يقدر بثمن.





وأضاف أن مباراة الأهلي أمام بايرن ميونخ ستكون بهدف الاستمتاع مشددا انه فريق كبير ومتكامل وسحق برشلونة بـ 8 أهداف لذلك فالمباراة

للاستمتاع فقط.

وأكمل أن الأهلي قدم أداء مشرف أمام الدحيل ورائع مشددا ان السوشيال ميديا انقلبت راسا على عقب عقب فوز الأهلي والتأهل.





وأضاف أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب تحمل الكثير طوال الـ 3 سنوات الماضية لذلك فما يحدث هو مكافأة من الله على مجهوداتهم مشددا ان الاهم هو سعادة ورضا الجماهير.



