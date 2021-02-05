ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

لم يجد مكانا لها.. شاب يبتلع سمكة حية علقت في بلعومه

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:01 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
يعتبر الصيد من أكثر الهوايات التي تعتمد على الصبر، فإن أمهر الصيادين هو الاكثر صبرا و تحضيرا لأدواته في الصيد لإستقبال عدد كبير من السمك في شبكته . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستارز"، فغن شاب بالغ من العمر 24 عاما، تم نقله إلى مستشفى بكولومبيا بعد ابتلاعه سمكة بطول 18 سم، بطريقة غريبة أثارت دهشة الأطباء . 

أوضح الشاب أنه ذهب ليصطاد و لم يعتقد أنه حظه سيوفق و أنه سيصطاد حتى سمكة  واحدة، و لكن على عكس توقعاته عندما ألقى صنارته اصطاد سمكة لم يعرف أين يضعها ليكمل صيده فوضعها في فمه . 

بمجرد وضع السمكة في فمه و استعداده لربط السنارة مرة آخرى انزلقت إلى بلعومه و شعر بالاختناق بسبب طول السمكة و إحساسه أنها منعت الهواء لدخول القصة الهوائية . 

أوضح الأطباء بعد ذهابه للمستشفى، أنهم أخرجوا سمكة بطول 18سم من عنقه، وصفوها بأنها كانت سميكة منعت دخول الهواء و اخرجوها من فمه و هي ملطخة بالدماء و لكن ذكر الأطباء أن حالة الرجل مستقرة و تنفسه انتظم . 
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مضي سنوات على وفاتها.. ممرضة تحقق الأمنية الأخيرة لمريضة سرطان

بإطلالة كاجوال.. إسعاد يونس تخطف الأنظار بأنوثتها

فوق الركبة.. سالي عبد السلام تخطف الأنظار بجمالها