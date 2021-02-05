لم يجد مكانا لها.. شاب يبتلع سمكة حية علقت في بلعومه

يعتبر الصيد من أكثر الهوايات التي تعتمد على الصبر، فإن أمهر الصيادين هو الاكثر صبرا و تحضيرا لأدواته في الصيد لإستقبال عدد كبير من السمك في شبكته .





وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستارز"، فغن شاب بالغ من العمر 24 عاما، تم نقله إلى مستشفى بكولومبيا بعد ابتلاعه سمكة بطول 18 سم، بطريقة غريبة أثارت دهشة الأطباء .





أوضح الشاب أنه ذهب ليصطاد و لم يعتقد أنه حظه سيوفق و أنه سيصطاد حتى سمكة واحدة، و لكن على عكس توقعاته عندما ألقى صنارته اصطاد سمكة لم يعرف أين يضعها ليكمل صيده فوضعها في فمه .





بمجرد وضع السمكة في فمه و استعداده لربط السنارة مرة آخرى انزلقت إلى بلعومه و شعر بالاختناق بسبب طول السمكة و إحساسه أنها منعت الهواء لدخول القصة الهوائية .





أوضح الأطباء بعد ذهابه للمستشفى، أنهم أخرجوا سمكة بطول 18سم من عنقه، وصفوها بأنها كانت سميكة منعت دخول الهواء و اخرجوها من فمه و هي ملطخة بالدماء و لكن ذكر الأطباء أن حالة الرجل مستقرة و تنفسه انتظم .