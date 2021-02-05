ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد مرجان: الأهلي لا يبحث عن التتويج بالدوري أو الكأس.. فيديو

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:30 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
أعرب محمد مرجان المدير التنفيذي لـ النادي الأهلي عن سعادته البالغة بـ فوز الفريق امام الدحيل القطري والتأهل لـ نصف نهائي كأس العالم للاندية في قطر لمواجهة بايرن ميونخ .

وأكد محمد مرجان في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " ان الأهلي طوال تاريخه يكتب تاريخ مشرف في جميع المحافل العالمية مشددا ان اسعاد الجماهير هو الغاية الأهم.

وأضاف أنه كان متخوفا من هزيمة الفريق امام الدحيل حتي لا يعود الفريق بدونه نظرا لخضوعه لـ العزل الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتابع أن الأهلي لا يبحث مطلقا عن التتويج بالدوري المصري أو الكأس نظرا لكونه الامر الطبيعي ولكن هدفه هو تحقيق الانجازات والبطولات العالمية .

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على حساب الدحيل القطري، في إطار الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية بهدف دون رد سجله حسين الشحات بحلول الدقيقة 30 من زمن المباراة.
د
ويعد الفوز الذي حققه الأهلي هو الفوز الرابع في تاريخ مشاركاته بالبطولة، وهو ما منح بطل إفريقيا التاريخي المركز الخامس في ترتيب أكثر فرق العالم تحقيقًا للانتصارات في البطولة، ويحتاج الأهلي إلى فوز وحيد في النسخة الجارية ليصعد إلى المركز الثالث خلف ريال مدريد المتصدر للقائمة برصيد 10 انتصارات، وبرشلونة الإسباني الوصيف برصيد 7 انتصارات.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عن مباراة الأهلي والدحيل.. خبراء: مواجهة صعبة وخبرات المارد الأحمر تقوده إلى الفوز وملاقاة البايرن

جماهير الفيوم: فوز الأهلي على الدحيل انتصار لمصر

قائد الدحيل: احترمنا الأهلي أكثر من اللازم

بعد تخطي الدحيل.. الأهلي أكثر الفرق العربية والإفريقية تحقيقًا للفوز في المونديال

عمر ربيع ياسين يكتب روشته فوز الأهلي أمام بايرن ميونخ

موسيماني يوجه رسالة لـ الشحات عقب تأهل الأهلي لـ نصف نهائي كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

يوسف الشريف يهنئ النادي الأهلي على الفوز فى ربع نهائى كأس العالم للأندية

امرأة تنتقم من خطيبها الخائن وعشيقته بأغرب طريقة

محمد فضل يكشف عن مفاجأة بشأن قفشة أثناء فترة انضمامه لبيراميدز.. فيديو

بعد مضي سنوات على وفاتها.. ممرضة تحقق الأمنية الأخيرة لمريضة سرطان

هل تارك صلاة الجمعة مرتين متتاليتين يخرج عن الملة؟

أكثر الأدعية استجابة في فجر الجمعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مضي سنوات على وفاتها.. ممرضة تحقق الأمنية الأخيرة لمريضة سرطان

بإطلالة كاجوال.. إسعاد يونس تخطف الأنظار بأنوثتها

فوق الركبة.. سالي عبد السلام تخطف الأنظار بجمالها