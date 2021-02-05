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أخبار البلد

الصحة تعلن موقف تطعيمات لقاح كورونا للأطقم الطبية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:19 ص
صدى البلد
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محمد غالي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه تم الانتهاء من تطعيمات لقاح كورونا للطواقم الطبية في 22 مستشفى عزل، والبدء في تطعيم العاملين في مستشفيات الحميات والصدر في 86 مستشفى على مستوى الجمهورية حتى الآن.

 

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التطعيمات تصل إلى مستشفيات الحميات تباعا عن طريق المديريات، مضيفة أن هناك سلسلة إمداد وتمويل على أعلى مستوى لتوصيل الطعوم وتخزينها بشكل سليم، مؤكدة تأمين اللقاحات في عملية نقلها للمحافظات.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الخميس، عن خروج  299 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 131211 حالة حتى اليوم.

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 532 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 52 حالة جديدة.

 

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

 

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 168057 حالة من ضمنهم 131211 حالة تم شفاؤها، و 9512 حالة وفاة.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

https://bit.ly/2MHG97L

نسخة ايفون

https://apple.co/3gURgYJ

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