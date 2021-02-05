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ديني

وفاة أحمد مصطفى كامل عالم المقامات والجنازة في مسجد الرحمن الرحيم

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:40 ص
وفاة أحمد مصطفى كامل
وفاة أحمد مصطفى كامل عالم المقامات
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محمد شحتة
أعلن القارئ الشيخ، ياسر الشرقاوي، عن وفاة الأستاذ أحمد مصطفى كامل، أحد علماء القراءات والمقامات للقرآن الكريم في مصر، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة في مسجد الرحمن الرحيم ظهر اليوم.

ولد الشيخ أحمد مصطفى كامل، 1939 وبذلك توفي عن عمر يناهز 82 عاما، وقرأ على يده الكثير من الشيوخ من السعودية.

وقال الشرقاوي، على صفحته على فيس بوك "( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ) انتقل إلى رحمة الله تعالى الأستاذ / أحمد مصطفى كامل  الذي له الفضل بعد الله في جمع و حفظ تراث الشيخ مصطفى اسماعيل و عمل على نشره في أرجاء المعمورة  - و ستقام صلاة الجنازة بإذن الله عقب صلاة الجمعة من مسجد الرحمن الرحيم بشارع صلاح سالم و العزاء قاصر على مقابر العائلة بباب النصر .

وتوجه إلى الله بالدعاء للراحل له قائلا "اللهم ارحمه واغفر له واعف عنه واجعله من أصحاب اليمين و أنزله منازل الصديقين والشهداء و وسع له في قبره وآنس وحشته و أكرم نزله إنك خير المنزلين، اللـهـم اجعله من الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها مادامت السموات والأرض، اللـهـم بشره بقولك " كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ " ..و إنا لله و إنا إليه راجعون.
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