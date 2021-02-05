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اقتصاد

بسبب كورونا.. المكتب الوطني للإحصاءات في الصين يحذر من الإفراط في التفاؤل الاقتصادي

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:31 م
صدى البلد
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وكالات
ذكرت وسائل إعلام رسمية أن مسؤولا في المكتب الوطني للإحصاءات في الصين حذر من التفاؤل المتزايد بشأن توقعات الاقتصاد، قائلا إن تأثير كوفيد-19 من المرجح أن يشوه أرقام النمو في الربع الأول.

وقال شينغ لاي يون نائب رئيس المكتب لوكالة أنباء صينية إن التراجع الاقتصادي الكبير في الربع الأول من العام الماضي والناجم عن الجائحة تمخض عن تأثير أساس كبير سيؤدي على الأرجح إلى قفزة سريعة في النمو في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وقال شينغ "لا ينبغي أن نكون متفائلين أكثر من اللازم بشأن وضع الاقتصاد الصيني في 2021، لكننا يجب أن نظل في حالة من التعقل".

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هذا وانكمش ثاني أكبر اقتصاد في العالم 6.8% في الربع الأول من 2020 إذ تسبب فيروس كورونا في شل أنشطة المصانع وحركة الناس، لكنه حقق تعافيا مذهلا منذ ذلك الحين بفضل التحفيز وطلب قوي على الصادرات. كما عارض شينغ توقعات بعض المؤسسات لنمو يتراوح بين 18 و20% في الربع الأول، قائلا إنها "ليست علمية للغاية". ولم يفصح عن توقعه الخاص.

وقال شينغ إن حالات تفشي كوفيد-19 الصغيرة والمتفرقة في الصين قد تؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي بيد أن الأثر سيكون أقل مقارنة مع العام الماضي.

هذا وفرضت السلطات سلسلة من إجراءات العزل العام المحلية في يناير كانون الثاني لاحتواء حالات تفش محدودة النطاق في شمال الصين في أسوأ موجة لفيروس كورونا تشهدها البلاد منذ مارس آذار 2020. لكن شينغ يعتقد أن التعافي الصيني سيظل سليما بفضل القيود المحلية لمكافحة الفيروس وفي الوقت الذي تُبقي فيه بقية الدول على سياسات التحفيز.

وبحسب استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء في الاقتصاد، من المتوقع أن يتسارع نمو اقتصاد الصين إلى 8.4% في العام الجاري، بقيادة نمو متوقع في خانة العشرات في الربع الأول، من 2.3% في 2020.

وقالت مصادر منخرطة في وضع السياسات لرويترز إن الصين ستتجنب على الأرجح وضع هدف للنمو في 2021، لتتخلي عن المقياس الذي تتم متابعته عن كثب للسنة الثانية على التوالي بسبب مخاوف من أن الإبقاء على هذا المقياس قد يشجع اقتصادات الأقاليم على زيادة الديون.
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