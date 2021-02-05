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أخبار العالم

الأرصاد الكويتية: طقس اليوم دافئ على كافة الأنحاء.. والعظمى 27 درجة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:34 ص
الكويت
الكويت
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أمينة الدسوقي
أفادت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية بأنه يسود اليوم الجمعة،طقس دافئ على البلاد وتتحسن الرؤية الأفقية تدريجيًا، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة مثيرة للغبار. 

وتوقعت الأرصاد الكويتية وفقا القبس، بأن يكون الطقس غائم جزئيًا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة، مع فرصة للغبار المحمول على المناطق المكشوفة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانًا.

وأشارت الأرصاد الكويتية إلى أن درجة الحرارة نهارًا 27 درجة، وتنخفض إلى 14 درجة ليلًا. 
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