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مفاجأة ..استشاري مناعة تكشف عن إصابة بعض الحاصلين على اللقاحات بفيروس كورونا |شاهد

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:37 ص
لقاحات فيروس كورونا
لقاحات فيروس كورونا
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نورهان رأفت
قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب ، استشاري المناعة والتغذية إن التصريح الصادر عن جامعة "اكسفورد" ، بأن المناعة المكتيبة من اللقاحات ، أطول من مناعة المتعافين ، تصريح مبكر جدا ، ولا يمكن الحكم على فعاليتها في الوقت الحالي ، يستوجب دراسات مطولة .

وأضافت الدكتورة نهلة عبد الوهاب ، عبر مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "اكسترا نيوز" ، إن هناك بعض الحالات ،  والتي حصلت على اللقاحات ، في أكثر من دولة ، ومع ذلك تعرضت للإصابة بفيروس كورونا .

وأشارت استشاري المناعة والتغذية إلى أن شرب المياه أمر ضروري المناعة ، والوقاية من كورونا ، بالإضافة إلى الأكل الصحي ، والخضروات ، كالبصل ، والثوم ، والجنزبيل والجرجير ، والبنجر ، معقبة "خدوهم كأنهم فيتامينات " .

وفي سياق أخر ، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه تم الانتهاء من تطعيمات لقاح كورونا للطواقم الطبية في 22 مستشفى عزل، والبدء في تطعيم العاملين في مستشفيات الحميات والصدر في 86 مستشفى على مستوى الجمهورية حتى الآن.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التطعيمات تصل إلى مستشفيات الحميات تباعا عن طريق المديريات، مضيفة أن هناك سلسلة إمداد وتمويل على أعلى مستوى لتوصيل الطعوم وتخزينها بشكل سليم، مؤكدة تأمين اللقاحات في عملية نقلها للمحافظات.

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