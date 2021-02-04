الصحة العالمية: اعتماد لقاح سينوفارم للاستخدام الطارئ خلال أسبوع

قالت الدكتورة مها طلعت المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن التحذيرات من بفيروس كورونا مستمرة ولم تنتهي ولن تنتهى الأزمة إلا بعد توزيع اللقاحات على معظم دول العالم بشكل كبير . الإقليميالتحذيراتمستمرةدول





وأضافت مها طلعت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن هناك تحورات في شكل فيروس كورونا ومن طبيعة تلك النوعية من الفيروسات ان تتحور بشكل مستمر ".





وتابعت مها طلعت:" مع بداية التحورات في فيروس كورونا كان هناك قلق من مدى فعالية اللقاحات التي تم إنتاجها ويتم متابعة من تم تطعيمه للتعرف على آثار اللقاحات الجديدة في ظل تواجد التحورات".





وأكملت مها طلعت:" تم اعتماد لقاح فايزر للاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وخلال الأسبوع الجاري سيتم إصدار الاعتماد الاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم وسينوفاك".



