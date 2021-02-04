ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصحة العالمية: اعتماد لقاح سينوفارم للاستخدام الطارئ خلال أسبوع

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:59 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
Advertisements
هاني حسين
قالت الدكتورة مها طلعت المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن التحذيرات من بفيروس كورونا مستمرة ولم  تنتهي ولن تنتهى الأزمة إلا بعد توزيع اللقاحات على معظم دول العالم بشكل كبير .

وأضافت مها طلعت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن  هناك تحورات في شكل فيروس كورونا  ومن طبيعة تلك النوعية من الفيروسات ان تتحور بشكل مستمر ".

 وتابعت مها طلعت:"  مع بداية التحورات في فيروس كورونا  كان هناك قلق من مدى فعالية اللقاحات التي تم إنتاجها ويتم متابعة من تم تطعيمه للتعرف على آثار اللقاحات الجديدة في ظل تواجد التحورات".

 وأكملت مها طلعت:"   تم اعتماد  لقاح فايزر للاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وخلال  الأسبوع الجاري سيتم إصدار الاعتماد الاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم  وسينوفاك".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

البحرين ثاني دولة في العالم وأول دولة عربية توافق على لقاح فايزر

توضيح مهم من الصحة العالمية بشأن الآثار الجانبية للقاح كورونا

قرار عاجل من سلطنة عمان باستيراد لقاح كورونا واستخدامه لفئات محددة

مصر والسعودية والبحرين أبرزها.. لقاحات كورونا تصل إلى عدة دول وبدء حملات التطعيم قريبا

الأطباء: لقاح فيروس كورونا يجب الحصول عليه كل موسم لتجنب الأعراض الشديدة

الصين تكشف تأثير سلالات كورونا الجديدة على لقاحها

ترشيحاتنا

قرار عاجل من الداخلية الكويتية بشأن كورونا

ليس لدى الأهلي شئ يخسره.. موسيماني: من نحن لنلاعب بايرن ميونيخ

فيفي عبده تطل بالبنفسجي وتخطف الأنظار.. شاهد

ثروة بالصدفة البحتة.. صياد مُعدم يعثر على لؤلؤة نادرة بقيمة 350 ألف دولار |صور

إدارة بايدن تنقل قلقها بسبب إقليم تيجراي الإثيوبي إلى أبي أحمد

تعليق علي معلول على مواجهة الأهلي وبايرن ميونخ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. إسعاد يونس تخطف الأنظار بأنوثتها

فوق الركبة.. سالي عبد السلام تخطف الأنظار بجمالها

بالجلد الأسود.. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها