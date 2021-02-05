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أخبار البلد

وزيرة الهجرة: تفعيل غرفة العمليات لتلقي طلبات الراغبين في العودة إلى مصر

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:15 ص
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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سعيد العربي

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة  للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تفعيل غرفة عمليات الوزارة لتسجيل طلبات المواطنين العالقين في الإمارات وسلطنة عمان الراغبين في العودة إلى مصر، لافتة إلى تلقي الوزارة رغبات بالعودة في الوقت الحالي لمصر بسبب عدم تمكنهم من تحمل تكاليف الإقامة في أعقاب إعلان دولة الكويت وقف استقبال غير مواطنيها لمدة أسبوعين مبدئيًا، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه فور تسجيل الأعداد سيتم التنسيق مع وزارة السياحة والآثار، للتفاوض مع شركات السياحة لبحث مدى إمكانية عودة المواطنين الراغبين من دول الترانزيت على نفس الشركات التي سافروا من خلالها.

 أما فيما يتعلق بطلباتهم لتسهيل إجراء تحليل الـ pcr للدخول إلى مصر، ستقوم الوزارة استنادا إلى الأعداد بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءهم للاختبار  في ضوء الظروف الإنسانية والموقف الطارئ لتعديل خطط السفر.

هذا وتطالب الوزيرة المواطنين -الراغبين في العودة- بتسجيل بياناتهم بالتفصيل خاصة اسم الدولة الموجود فيها حاليا واسم شركة السياحة التي سافر عبرها، وذلك عبر الرابط التالي:
 
‏https://forms.gle/opmmSVtydAETfSjE6
 
كما تتيح غرفة عمليات وزارة الهجرة عدة وسائل للتواصل مع العالقين بالخارج على النحو التالي:
 
-  مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة متمثلة في الصفحة الرسمية على فيسبوك:

‏https://www.facebook.com/Moemigegy/
 
-  البريد الإلكتروني: [email protected]
 
-  خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك: 01069613755 / 01062437210
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