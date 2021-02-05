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صباح الخير يا مصر يطلق هاشتاج كل المصريين معاك يا أهلي

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:15 ص
الأهلى
الأهلى
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البهي عمرو
هنأ الإعلامي حسام حداد، النادي الأهلي بعدما حقق الفوز على نظيره الدحيل القطري بهدف نظيف، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، ليلتقي بايرن ميونخ بطل أوروبا يوم الإثنين المقبل في المربع الذهبي.

وأضاف حداد خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، أن الحساب الرسمي لبايرن ميونخ على منصة التغريدات القصيرة "تويتر" مازحت قناة الأهلي، بسبب تاريخ المباراة التي ستجمعهما الموافق "8-2"، وهي نفس النتيجة التي حقق الفوز بها على برشلونة الإسباني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. 

وتابع: "النتائج الكبيرة في الكرة مش بتتكرر كتير، بايرن ميونخ فريق تقيل، والأهلي فريق كويس جدًا ومستواه في أفريقيا والشرق الأوسط عالي جدًا، والأكثر حصولًا على البطولات، أما بطولات أوروبا فالمستويات فيها أعلى، والأهلي مش هيروح يشتري لاعبين بـ30 مليون جنيه استرليني عشان يلعب بهم في الدوري المصري، هيبقى إهدار للمال العام". 

وأردف، أن المباراة ستكون احتفالية جميلة، أما الإعلامية جومانا ماهر فقالت: "إن شاء الله نتخطى المشكلات اللي احنا عارفينها، ومش مهم المكسب بقدر إن أداءنا يكون مشرف". 

وناشد الإعلامي حسام حداد، جماهير الكرة المصرية بمساندة الأهلي، وأعلن عن إطلاق البرنامج هاشتاج: "كل المصريين معاك يا أهلي"، لدعم اللاعبين قبل المباراة.

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