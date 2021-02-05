ضبط 5100 عبوة أدوية مخدرة في الدقهلية

وأضاف أن التفتيش أسفر عن ضبط 90 قرص ادوية مخدرة ( ترامادول) تركيزات مختلفة وهو صنف مهرب وغير مسجل بوزارة الصحة المصرية بالإضافة لكونه ادوية مخدرة مخالفة للقسم الثاني من الجدول (1) الملحق بقانون مكافحة المخدرات.

وأشار إلى أن تفتيش الصيدلية اسفر ايضا عن وجود جميع الادوية المخالفة شملت أدوية جدول اول بدون فواتير مخالفة للقرار الوزاري 475 لسنة 2019 وعدد اصنافها حوالي (21) صنف بعدد حوالي 2051 عبوة بالاضافة لوجود امبولات نالوفين بدون فواتير بعدد (17) امبول و وجود ادوية جدول تاني بدون فواتير بعدد (19) صنف حوالي 1810 عبوة و ادوية مستشفيات ممنوع تداولها داخل المؤسسات الصيدلية طبقا للكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2015 و1 لسنة 2012 وعددها 1480 قرص.



