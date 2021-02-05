ضبط 5100 عبوة أدوية مخدرة في الدقهلية

قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم، إنه وجه الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بالمديرية، لتشديد الرقابة على سوق الدواء حيث تشكلت لجنة من التفتيش الصيدلي بالإدارة العامة لمرافقة حملة من مباحث المخدرات بالدقهلية وتم المرور على احدي الصيدليات بمدينة طلخا.
وأضاف أن التفتيش أسفر عن ضبط 90 قرص ادوية مخدرة ( ترامادول) تركيزات مختلفة وهو صنف مهرب وغير مسجل بوزارة الصحة المصرية بالإضافة لكونه ادوية مخدرة مخالفة للقسم الثاني من الجدول (1) الملحق بقانون مكافحة المخدرات.
وأشار إلى أن تفتيش الصيدلية اسفر ايضا عن وجود جميع الادوية المخالفة شملت أدوية جدول اول بدون فواتير مخالفة للقرار الوزاري 475 لسنة 2019 وعدد اصنافها حوالي (21) صنف بعدد حوالي 2051 عبوة بالاضافة لوجود امبولات نالوفين بدون فواتير بعدد (17) امبول و وجود ادوية جدول تاني بدون فواتير بعدد (19) صنف حوالي 1810 عبوة و ادوية مستشفيات ممنوع تداولها داخل المؤسسات الصيدلية طبقا للكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2015 و1 لسنة 2012 وعددها 1480 قرص.
وأوضح ان التفتيش اسف ايضا عن ضبط أدوية مخالفة للمنشور 38 لسنة 2019 بعدد (8) امبول رانتيدين و (18) قرص من مادة الرانتدين وأدوية َمهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة المصرية بعدد 27 صنف حوال (429)عبوة وأدوية وزارة الصحة والسكان مخالفة للمادة 1 من القانون رقم (10) لسنة 1967 قانون هيئة التامين الصحي وهي بعدد 15 صنف حوالي (635) عبوة وقد تم التحفظ علي جميع المضبوطات بمعرفة رجال مكافحة المخدرات وتحرير المخاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.
كما شدد وكيل الوزارة على جميع الإدارات بتكثيف الحملات الرقابية على المؤسسات الطبية ومنافذ تداول الأدوية ومتابعة الإشتراطات والضوابط والتصدي لكافة أنواع الغش والتهرب والإتجار الغير قانونية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين.