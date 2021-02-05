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محافظات

خروج قطار عن القضبان في المنوفية وتوقف حركة القطارات

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:11 ص
صدى البلد
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مروة فاضل
خرج قطار ١٢٢ المتجه من أشمون إلى طنطا عن القضبان بمحطة حلواصي البلد بمركز اشمون دون إصابات بين الركاب.

تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من هيئة السكة الحديد بخروج جرار القطار رقم ١٢٢ اشمون طنطا عن القضبان بمحطة حلواصي البلد وتوقف حركة القطارات.

وبالانتقال والفحص تبين خروج الجرار وأول عربتينن للقطار عن القضبان، مما أدى إلي حالة ذعر بين الركاب الذين قفزوا من القطار عقب توقفه دون إصابات أو وفيات بين الركاب.

فيما توقفت حركة القطارات علي الخط لحين الانتهاء من رفع الجرار حيث انتقل فنين من السكة الحديد لمتابعه الأمر وإعادة حركة القطارات مرة أخرى.
خروج قطار عن القضبان في المنوفية وتوقف حركة القطارات
خروج قطار عن القضبان في المنوفية وتوقف حركة القطارات
خروج قطار عن القضبان في المنوفية وتوقف حركة القطارات
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