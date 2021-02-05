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منوعات

بعد إصابتها الغريبة بتركيا.. كاتي برايس ما زالت على كرسى متحرك

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:21 م
صدى البلد
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يارا زكريا
«لن أكون كما كنت أبدًا، لدي عرج، وأتجول مثل البطة بعد حادث تركيا الغريب» .. هكذا وصفت عارضة الأزياء الإنجليزية كاتي برايس حالتها الصحية بعد مرور6 أشهر على عمليتها الجراحية الصعبة حيث تعاني من ألم مستمر وتعب شديد أثناء المشي.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية كسرت قدمي كاتي برايس البالغة من العمر 42 عامًا قبل 6 أشهر بعد سقوطها من ارتفاع 25 قدمًا من حديقة ترفيهية بتركيا، وخضعت لعملية جراحية استمرت لـ 8 ساعات شعرت بعدها بالقلق الشديد من أن تصاب بالشلل. 

وأوضحت الأم لـ 5 أطفال أنها لا تستطيع المشي إلا لمدة 20 دقيقة فقط في اليوم، معتمدةً على كرسيها المتحرك، مؤكدةً في تصريحات صحيفة: «أصبت بالعرج عندما أمشي الآن؛ لأن إحدى رجلي أطول من الأخرى بسبب كل المعادن الموجود في قدمي».


وأضافت عارضة الأزياء الإنجليزية أن وضعها الصحي الآن يدفعها للشعور بالذعر خاصة أن الألم ينتشر في قدميها و يشبه الصعق بالكهرباء ولا تتناول أيًا من المسكنات خوفًا من أن تصبح مدمنة عليها.

ونبهت كاتي وهي تتحدث عن إصابتها على قناتها عبر موقع يوتيوب: « حادث صغير غريب، كنت أركض وقفزت من فوق الحائط الصغير، كان أكثر شيء مؤلم على الإطلاق، وعند ارتداء الجبيرة كنت أصرخ من الألم، قالوا إنني لن أستطيع المشي لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر».


بعد إصابتها الغريبة بتركيا.. كاتي برايس ما زالت على كرسى متحرك
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