بعد إصابتها الغريبة بتركيا.. كاتي برايس ما زالت على كرسى متحرك

«لن أكون كما كنت أبدًا،

أشهر على عمليتها الجراحية الصعبة حيث تعاني من ألم مستمر وتعب شديد أثناء المشي.

لدي عرج، وأتجول مثل البطة بعد حادث تركيا الغريب»

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية كسرت قدمي

كاتي برايس البالغة من العمر 42 عامًا قبل 6 أشهر بعد سقوطها من ارتفاع 25 قدمًا من

حديقة ترفيهية بتركيا

، وخضعت لعملية جراحية استمرت لـ 8 ساعات شعرت بعدها بالقلق الشديد من أن تصاب بالشلل.