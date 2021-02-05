وفاة عزت العلايلي.. قصة صعوده وبداية مشواره

أعلن محمود العلايلي -نجل الفنان القدير عزت العلايلي- عن وفاة والده صباح اليوم الجمعة 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا.
وكتب محمود -نجل عزت العلايلي- عبر حسابه على فيسبوك: «ثوفى صباح اليوم والدى الفنان عزت العلايلى ، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند».
بدأ عزت العلايلي مشواره الفني عام 1962 وسبب تأخر خطوة التمثيل هو تحمله مسئولية رعاية أشقائه الأربعة بعد وفاة والده، حيث اضطر لتأجبل خطوة التمثيل وعمل كمعد برامج لعدة سنوات حتى جاءت له فرصة المشاركة في فيلم رسالة من امرأة مجهولة ليبدأ نشاطه الفني بقوة.
شارك عزت العلايلي في بطولة عشرات الأفلام أبرزها معسكر البنات وبين القصرين واللعبة القذرة وخائفة من شيء ما وأهل القمة والمجهول والإنس والجن والطريق إلى إيلات.
عزت العلايلي شارك في بطولة الكثير من المسلسلات منها بوابة الحلواني والجماعة والعنكبوت وموعد مع الوحوش.