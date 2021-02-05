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حوادث

مصادرة 10 أطنان لحوم فاسدة بالأسواق في القاهرة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:14 م
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
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محمد صبري
تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط 10 أطنان "مقطعات لحوم – كبدة" بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

 وتبين من الفحص وجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة ، تمهيدًا لطرحها للمستهلكين بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع..

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