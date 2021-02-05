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فن

وزيرة الثقافة تنعى عزت العلايلى: صنع مجدا خالدا في تاريخ الفن

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:39 م
عزت العلايلى
عزت العلايلى
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سعيد فراج
نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الفنان القدير عزت العلايلى الذى غيبه الموت اليوم الجمعة عن عمر يناهز 86 عام.

وقالت ان الراحل له العديد من المواقف الوطنية التي تعد نموذجا للاخلاص للوطن وللفن فأحبه واحترمه الملايين، وصنع مجدا خالدا في تاريخ الفن المصرى باعتباره اسطورة فى التمثيل والاداء كما نجح فى تجسيد شخصيات توحدت مع الجمهور وتركت بصمات بارزة فى وجدان المجتمع ، وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته . 

يشار إلى ان عزت العلايلى حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخواته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل لفترة كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم (رسالة من امرأة مجهولة) عام 1962 والذي كان بمثابة بدايته السينيمائية.

تعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، أحد أهم أدواره كان في فيلم (الأرض) عام 1970 من إخراج يوسف شاهين، ومن أبرز أعماله (الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت)، وفي المسرح شارك في عدة مسرحيات من أهمها (أهلا يا بكوات، ثورة قرية).
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