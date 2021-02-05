ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أفضل علاج لإزالة الكدمات من الوجه وتحت العين

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:32 م
أفضل علاج لإزالة
أفضل علاج لإزالة الكدمات من الوجه وتحت العين
Advertisements
آية التيجي
يحدث التورم واللون الأسود والأزرق عندما تنكسر الأوعية الدموية الصغيرة في الوجه والرأس ويتجمع الدم والسوائل الأخرى في الفراغ حول العين، وغالبا أفضل علاج لإزالة الكدمات من الوجه وتحت العين عبارة عن كدمات بسيطة نسبيًا تلتئم من تلقاء نفسها في حوالي ثلاثة إلى خمسة أيام.

ومع شفاء الكدمة، يقل التورم حول العين، وغالبًا ما يتحول لون الجلد من الأسود والأزرق إلى الأخضر والأصفر، وغالبا ما تشفى كدمات العين من تلقاء نفسها في غضون أيام قليلة، لكن يمكنك المساعدة في تسريع الشفاء وتقليل الألم من خلال اتخاذ أفضل علاج لإزالة الكدمات من الوجه وتحت العين، وذلك عبر إجراء الخطوات التالية :

1- أوقف أي نشاط.
2- ضع ثلجًا ملفوفًا بقطعة قماش رقيقة (أو كمادة باردة أو كيس خضروات مجمدة) على المنطقة المحيطة بالعين. ﻿
3- تجنب الضغط المباشر على مقلة العين نفسها.
4- اترك الثلج على المنطقة لمدة 15 دقيقة في كل مرة كل ساعة استيقاظ لمدة 24 ساعة.
5- حافظ على ارتفاع رأسك أثناء النوم ، مثل استخدام وسادة إضافية.
6- تناول مسكنات الألم للمساعدة في تقليل التورم والالتهاب وتقليل الألم ؛ ومع ذلك ، الابتعاد عن الأسبرين لأنه يمكن أن يزيد النزيف.
7- استمر في وضع الثلج عدة مرات في اليوم حتى يهدأ التورم.
8- اسمح للعين بالشفاء قبل العودة إلى ممارسة الرياضة.
9- استمر في التحقق من وجود أي علامات تحذيرية 
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ظل انتشار كورونا.. 4 مكونات لعلاج السعال الجاف بالمنزل

اخلع شرابك.. نصائح لعدم ارتداء الجوارب أثناء النوم

نتائج مذهلة.. ماذا يحدث بالجسم عند تناول ملعقة من العسل الأبيض؟