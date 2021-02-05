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فن

روجينا تنعى عزت العلايلي

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:26 م
صدى البلد
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مصطفى كرم

نعت الفنانة روجينا الفنان الكبير عزت العلايلي الذي توفي صباح اليوم الجمعة.

ونشرت روجينا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة للفنان عزت العلايلي وعلقت عليها قائلة ‬‏‪"‬‏‪‬‏ ‬‏‪آنا لله وانا الية راجعون الفنان القدير عزت العلايلي فى ذمة الله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته اسالكم الدعاء بالرحمة والمغفرة"..

وكان  محمود العلايلي -نجل الفنان القدير عزت العلايلي- اعلن وفاة والده صباح اليوم الجمعة 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا. 

وكتب محمود -نجل عزت العلايلي- عبر حسابه على فيسبوك: «ثوفى صباح اليوم والدى الفنان عزت العلايلى، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند».

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