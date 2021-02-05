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فن

وائل جسار ناعيا عزت العلايلي: ستبقى في قلوبنا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:31 م
صدى البلد
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مصطفى كرم

نعى الفنان وائل جسار  الفنان الكبير عزت العلايلي الذي توفي صباح اليوم الجمعة،عن عمر ناهز 86 عاما.

ونشر وائل جسار عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة للفنان عزت العلايلي وعلق عليها قائلا "‬‏‪وداعا ً عزت العلايلي ستبقى في قلوبنا"

وكان  محمود العلايلي -نجل الفنان القدير عزت العلايلي- أعلن وفاة والده صباح اليوم الجمعة 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا. 

وكتب محمود -نجل عزت العلايلي- عبر حسابه على فيسبوك: «ثوفى صباح اليوم والدى الفنان عزت العلايلى ، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند».

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